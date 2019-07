Le affermazioni del premier Conte sul Tav fanno imbufalire i 5 Stelle

Le parole di ieri del premier Giuseppe Conte, durante il question time sul caso Tav, potrebbero far saltare il “contratto” di governo tra Lega e 5 Stelle.

Conte ha detto a chiare lettere che l’Italia non può sottrarsi ad accordi bilaterali, pena il pagare pesanti sanzioni che sarebbero superiori rispetto alla quota d’investimento che l’Italia destina alla realizzazione del Tav.

Usiamo il condizionale perché al momento le posizioni del Movimento sono ancora in via di definizione, anche se la tensione è alta e, soprattutto tra gli esponenti piemontesi, si registra disagio e rabbia.

Se in Parlamento i rappresentanti 5 Stelle sono usciti per protesta dall’aula dopo le parole di Conte, qualcuno ieri sera arrivava ad ipotizzare dimissioni in massa di deputati e senatori piemontesi da Camera e Senato.

Abbiamo, tuttavia, ragione di ritenere che difficilmente ai propositi seguiranno atti concreti.

Sono ben consapevoli, infatti, i parlamentari “grillini” che le dimissioni sarebbero per molti di loro l’anticipazione di un’uscita senza più possibilità di ritorno.

Che ci siano imbarazzo ed incertezza è comunque evidente.

Così come è evidente che la posizione di Conte, in altre circostanze più favorevole ai 5 Stelle che alla Lega, ha messo il Movimento con le spalle al muro, a maggior ragione in questo frangente in cui il fondatore, Beppe Grillo, sembra voler prendere le distanze dalla sua creatura.

Fabiana Dadone, unica deputata pentastellata cuneese, rifiuta qualsiasi dichiarazione pubblica, ma sul suo profilo social parla espressamente di “errore politico” di Conte.

“Ho fatto un post su Facebook. Non ho altro da aggiungere”, risponde alla nostra richiesta.

Quello del Tav è un passaggio cruciale, non solo per le sorti del governo, ma per lo stesso Movimento che - specie in Piemonte – ha fatto di questo tema, fin dal suo esordio, il proprio cavallo di battaglia.

“L'analisi costi benefici – scrive la Dadone su Fb - ha consegnato un verdetto pesante: il Tav non conviene. Non comprendo quindi le parole del Presidente del Consiglio Conte perché alla luce di una modifica degli stanziamenti UE non viene pubblicata ulteriore analisi costi benefici dell'opera. Il Presidente avrebbe dovuto motivare meglio le scelte personali e con modi consoni alle istituzioni.

Resto fermamente convinta NoTav – aggiunge - fino a prova contraria e non semplice opinione. Ad oggi non ci sono riscontri oggettivi alle parole di chi appoggia l'opera che resta sproporzionata nei costi, inutile nei benefici.

Il corridoio 5 – conclude - è un sogno nato morto ed un progetto sospeso da oltre un decennio, solo in un Paese con alto grado di inadeguatezza politica si possono alimentare certe narrazioni fantasiose”.

Se non parla la Dadone, che ha accesso nella stanza dei bottoni, impensabile strappare anche solo una battuta ad altri esponenti.

Per i 5 Stelle l’ora è difficile, quasi esistenziale, si potrebbe dire.

Rompere il “contratto” significa, in prospettiva, cambio di leadership.

Il vicepremier e attuale leader Luigi Di Maio, che il “contratto” ha accettato e stipulato, potrebbe essere costretto a farsi da parte e con lui tutto (o quasi) l’attuale blocco dirigente.

Per contro, accettare supinamente la realizzazione del Tav dopo averne fatto una bandiera rappresenterebbe non solo una sconfitta, ma la perdita di credibilità nei confronti di quegli elettori che avevano individuato il Movimento come il più strenuo oppositore all’alta velocità in val di Susa.

Di Maio dovrà inventarsi qualche escamotage, altrimenti si vedrà costretto a cedere il passo a “Diba”, Alessandro Di Battista, l’altro dioscuro, quello decisamente più di lotta che di governo.