Busca sempre più "Città cardioprotetta": primo corso di manovre salvavita a Valmala

Il corso, tenuto dal consigliere comunale delegato alla Sanità Jacopo Giamello, è il 20esimo da quando il progetto ha preso inizio nel 2016. Le persone formate alla messa in atto delle principali manovre salvavita sul territorio del comune di Busca sono ora oltre seicento.



Sono previsti altri corsi nel prossimo autunno dedicati sia a chi non vi ha mai preso parte sia a chi voglia ripassare le istruzioni.



Per iscriversi occorre scrivere a blsd@cribusca.it