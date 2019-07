Il 21 luglio si é svolta la "Partita d'la Túr" e il numero di persone che ha attirato questo evento é stato davvero alto per un piccolo paese come Torre Mondovì.

Erano più di dieci anni che non si vedevano tante persone. Ormai la formula del "Torre c'é" sembra funzionare e sembra che ci sia qualcosa in serbo per agosto, dove verranno coinvolti di nuovo sia i più grandi che i piú giovani. Torre Mondovì ha davvero bisogno di queste giornate per tornare viva e sorridente.