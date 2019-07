Concorso pubblico ad Alba per il settore Socio-Educativo del Comune

E’ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno (36 ore settimanali) di “Esecutore specializzato – Aiuto cuoco” (CAT. B.1 – CCNL 31/03/1999) presso la Ripartizione “Socio-educativa e Culturale” del Comune di Alba.

Per l’ammissione al concorso sono richiesti, tra gli altri requisiti, il possesso dell’attestato di qualifica professionale (corso triennale) di “operatore della ristorazione – aiuto cuoco” o dicitura equivalente, rilasciato da Istituto Alberghiero Statale o riconosciuto dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni; in alternativa il diploma di Scuola secondaria di primo grado statale (diploma di scuola media inferiore), l’attestato HACCP e aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno due anni in enti pubblici o datori di lavoro privati nel settore Cucina in profilo professionale di Aiuto cuoco / Operatore di cucina o altre figure analoghe o superiori.

Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami nonché, integralmente, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Alba e sul sito www.comune.alba.cn.it.

La scadenza è giovedì 12 settembre 2019.