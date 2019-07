Al Comune di Bra il concorso per tre assistenti sociali a tempo determinato

Il Comune di Bra, in qualità di capofila, ha pubblicato un bando di concorso pubblico per soli esami, previa eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo determinato full-time di tre assistenti sociali presso i Servizi sociali intercomunali.

Tutti i requisiti per partecipare alla selezione e le informazioni utili alla candidatura sono indicate nel bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bra nella sezione “Selezione Personale / Concorsi” e all’albo pretorio.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 26 agosto 2019.

Le candidature possono essere consegnate di persona o inviate con raccomandata all’Ufficio Protocollo del Comune di Bra (via Barbacana 6, secondo piano; orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì ore 8.45-12.45, il giovedì continuato dalle 8.45 alle 16), oppure spedite tramite posta elettronica certificata (secondo le modalità specificate nel bando) alla casella comunebra@postecert.it

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale e Organizzazione al numero 0172 438315 o scrivere a studi@comune.bra.cn.it