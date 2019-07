Alba, l’assessore Marcarino: "Daspo urbano contro l’accattonaggio e per restituire alla città i giardini di via Roma"

Estate di importanti novità per la Polizia Municipale albese. L’ultima in ordine di tempo riguarda l’adozione, proprio oggi, delle nuove divise messe a disposizione dei 22 agenti in organico al corpo, in sostituzione di quelle in uso da anni.



Oltre alla divisa ordinaria, l’Amministrazione comunale ha infatti voluto rinnovare l’immagine degli agenti che quotidianamente svolgono servizio sul territorio equipaggiandoli anche di capi tecnici per il periodo estivo: composta da cappellino modello baseball, polo, pantaloni tecnici e anfibi, la nuova divisa operativa permette agli agenti un miglior comfort dando un’immagine di essi adatta a un moderno Corpo di Polizia Locale.



"Seguo costantemente e, da molto vicino, il lavoro della nostra Municipale insieme al comandante Antonio Di Ciancia, apprezzando la qualità dell’impegno profuso dagli agenti su fronti sempre più articolati e complessi – spiega l’assessore delegato alla Sicurezza, Marco Marcarino –. In un quadro coordinato a livello regionale, risulta dunque anche importante le caratteristiche del vestiario, per ammodernarlo e renderlo più funzionale e confortevole".



Insediatosi lo scorso 15 giugno insieme alla Giunta del nuovo sindaco Carlo Bo, lo stesso assessore Marcarino attende intanto di valutare i primi risultati del progetto "Estate Sicura", col quale, grazie anche alla disponibilità manifestata dagli agenti, ormai da alcune settimane sono state organizzate uscite straordinarie nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, con l’obiettivo di garantire una maggiore presenza del Corpo, e quindi della sicurezza urbana, su tutto il territorio cittadino, in special modo durante l’orario di esercizio di locali notturni e discoteche.



Un nuovo fronte di azione riguarderà ora l’approfondimento e l’adozione delle possibilità offerte dalla normativa sul cosiddetto "Daspo urbano", misura di allontanamento dal territorio comunale introdotta nell’ordinamento in materia di sicurezza dall’ex ministro agli Interni Marco Minniti e rinforzata dall’attuale Governo.

A questo strumento l’assessore Marcarino guarda "nella prospettiva di assicurare un migliore presidio del territorio a partire dalla zona di via Roma e dei vicini giardini della Regina, dove da anni si segnalano problematiche di ordine pubblico, mai definitivamente risolte, ma anche di intervenire per contenere i fenomeni di accattonaggio che interessano aree pubbliche quali l’ospedale o l’accesso ad alcuni supermercati cittadini".