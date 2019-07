Cuneo: "Di Piazza in Piazza" vicina all'assessore Dalmasso, ma non si abbassano i toni del dissenso sul futuro di piazza Europa

La questione del futuro di piazza Europa - del progetto per la sua riqualificazione e di quello per la costruzione di un parcheggio interrato, e le minacce personali che hanno interessato l'assessore Davide Dalmasso - ha tenuto banco con particolare rilevanza nell'ultimo consiglio comunale di Cuneo tenutosi nella serata di lunedì 22 luglio, concludendosi con un appello accorato e condiviso da tutte le forze politiche presenti: che si abbandonino una volta per tutti i toni violenti e irrispettosi.

L'ultimo - in ordine puramente cronologico - attore protagonista della vicenda a schierarsi in difesa dell'assessore è stata l'associazione "Di Piazza in Piazza", che ieri (giovedì 25 luglio) ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un comunicato ufficiale sulla questione, che riportiamo integralmente.

"L’associazione “Di Piazza in Piazza” non può che esprimere tutto il dispiacere possibile per la lettera anonima fatta pervenire all’assessore Dalmasso a proposito di piazza Europa. Ce ne dispiaciamo perché un tale fatto colpisce una persona, ma colpisce anche il nostro impegno aperto, alla luce del sole, mai personalizzato, corretto, come riconosciuto dallo stesso Sindaco a seguito del nostro ultimo presidio contro il parcheggio sotterraneo in centro città.

Ora cerchiamo di non commettere l’errore di attribuire alla libera espressione di opinioni, anche critiche, da parte di cittadini, di associazioni o esponenti politici, la responsabilità di un presunto clima di odio: sarebbe un’opportunistica semplificazione.

Ora invitiamo i concittadini contrari ai progettati lavori su piazza Europa a lavorare con noi, e partecipare alle iniziative promosse dal nostro comitato, perché è l’unica azione ammissibile, possibile ed efficace. Ci rivolgiamo all’amministrazione perché ricambi l’approccio moderato di tanti in città, abbandoni le risposte rigide ed escludenti e prenda atto che, ora più che mai, un dibattito pubblico onesto ed un dovuto ascolto della città, sia l’unico modo per abbassare i toni".

L'auspicio è, insomma, quello già delineato nel coro del consiglio comunale. Le esternazioni di alcuni cittadini - come si può facilmente rilevare dalla fotografia qui sopra - non sembrano però volersi placare o fermarsi.