Il Monregalese cala il tris: il CIPE dice sì alla tangenziale di Mondovì, al traforo Armo-Cantarana e agli interventi sulla statale 28

Il Monregalese cala un tris d'assi, o meglio, l'ha già calato: a margine della riunione del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), tenutasi mercoledì 24 luglio, l'onorevole Enrico Costa ha ottenuto un colloquio con Antonio Parente, direttore della Direzione Generale per le Strade e Autostrade del Ministero delle Infrastrutture.

"Nell'incontro - dichiara Costa - è stata approvata la rimodulazione del contratto di programma fra ANAS e Ministero delle Infrastrutture, che conferma l'iter finalizzato al completamento del terzo lotto della tangenziale di Mondovì: un appalto nel 2020 per oltre 100 milioni di euro a valere sul Fondo Unico ANAS, che vedrà entro l'autunno la redazione del progetto definitivo e la sua trasmissione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Una volta ottenutone il parere, si apriranno la Conferenza dei Servizi e la fase di appaltabilità".

Da cronoprogramma, aggiungiamo noi, la gara d'appalto occuperà un arco temporale che va da dicembre 2020 ad agosto 2021, con i lavori che dovrebbero partire nel mese di settembre del 2021.

Buone nuove anche per quanto concerne la viabilità fra basso Piemonte e Ponente ligure: "Per quanto riguarda il traforo di Armo-Cantarana - ha proseguito Costa -, il CIPE ha approvato un allegato al contratto di programma MIT-ANAS, attraverso il quale vengono finanziati studi propedeutici necessari alla realizzazione di alcune opere su tutto il territorio nazionale. L'importo totale dello stanziamento, 50 milioni di euro, sarà utile anche per Armo-Cantarana: ANAS, in particolare, dovrà eseguire uno studio geodiagnostico per confermare l'utilizzo della stessa area che oggi è interessata dal traforo pilota".

C'è infine da sorridere anche per la statale 28 del Colle di Nava: "Sempre nell'ambito della rimodulazione del contratto di programma fra ANAS e MIT, vengono previsti, con appaltabilità al 2020, i tre interventi sulla statale 28 nel tratto compreso fra Ceva e Ormea, tutti riguardanti il consolidamento, l'adeguamento e la sistemazione del tratto stradale, per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro".

Soddisfatto il commento finale di Enrico Costa: "Si tratta di opere significative per l'intero territorio monregalese e cebano, non solo dal punto di vista del miglioramento della viabilità, ma anche da quello ambientale e dell'indotto economico creato dai lavori: sul nostro territorio sono previsti centinaia di milioni di euro di investimento nei prossimi anni, che consegneranno, finalmente, infrastrutture all'altezza della nostra realtà e delle necessità di cittadini e imprenditori".