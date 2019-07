Piscina di Mondovì chiusa per ristrutturazione, la Cgil: "Non dimenticare i lavoratori"

La chiusura della piscina di Mondovì, prevista per ristrutturazione ed anticipata a causa dei problemi di sicurezza, come è noto ha causato la perdita del lavoro per 23 persone.

Il Sindacato Nidil Cgil ha avviato un confronto con l'amministrazione comunale con l'obiettivo di garantire ai lavoratori un ritorno al lavoro alla riapertura con l'inserimento di una specifica clausola nel bando di appalto, ed un fattivo impegno dell'amministrazione verso la proprietà per garantire una corretta corresponsione delle retribuzioni.

Altre richieste: un'ISEE Speciale per determinare il diritto dei lavoratori rimasti disoccupati con redditi bassi ad accedere a riduzioni delle tariffe dei servizi comunali, l'attivazione da parte del comune attraverso i bandi regionali ed i fondi europei di progetti di lavoro di pubblica utilità per dare occasioni di lavoro temporaneo in attesa della riapertura in quanto non vi è alcuna opportunità di ricorso ad ammortizzatori sociali per i lavoratori.

Nidil Cgil ha avviato altresì rivendicazioni importanti per un riconoscimento giusto dell'inquadramento contrattuale, in quanto ha riscontrato in molti casi un ricorso ai contratti di collaborazione usati in alternativa alla corretta assunzione con contratti di lavoro subordinato.

Gli obiettivi sono il raggiungimento di una intesa col Comune di Mondovì che deve fare tutto quanto possibile per dare risposte concrete ai lavoratori, e portare la proprietà a corrispondere quanto dovuto in base a leggi e contratti.