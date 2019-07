Urgente l'intervento di rimozione della frana al bivio di Prato Nevoso: se ne parlerà in Consiglio provinciale

Il presidente della Provincia, Federico Borgna, ha convocato per lunedì 29 luglio alle 15 il Consiglio provinciale che dovrà approvare la ratifica alla variazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Elenco annuale 2019) e il riconoscimento del debito fuori bilancio come anticipazione della spesa per l’intervento di somma urgenza relativo alla rimozione della frana lungo la strada provinciale 327 tratto Ponte Bergamini-Prato Nevoso avvenuta il 10 luglio scorso.

All’ordine del giorno anche la variazione di bilancio e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2019/2021.