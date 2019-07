Chiesta la compartecipazione dei costi d’intervento ai due giovani recuperati sul Monviso, per “manifesta incapacità” di affrontare la “Est”

Per la prima volta nella storia, perlomeno nel territorio delle Valli del Monviso (ma forse anche nel Cuneese), il Soccorso alpino ha avviato la pratica per la compartecipazione dei costi legati ad un intervento di recupero in alta quota.

L’intervento è quello di sabato scorso: due ragazzi di nazionalità francese, rispettivamente classe 1980 e 1983, hanno deciso di tentare l’ascesa al Monviso passando per la cresta est, un itinerario che nella scala di difficoltà alpinistica (e non escursionistica) viene classificata come AD, “abbastanza difficile”.

I due sono giunti a quota 3500 metri di altitudine, proprio sotto il Torrione St. Robert, e hanno dato l’allarme, dopo essersi persi sulla cresta est, non riuscendo, oltre che a proseguire o a incominciare la discesa, neanche a fornire indicazioni precise sulla loro posizione.

Le condizioni meteo non hanno permesso fino a pomeriggio inoltrato il recupero, in elisoccorso, dei due giovani. Due squadre del Soccorso alpino della stazione di Crissolo sono state in allerta, per tutto il giorno, presso la piazzola di atterraggio del paese, sino alla conferma dell’avvenuto recupero dei due, trasportati dapprima al Rifugio Quintino Sella, e poi direttamente a Crissolo, senza dover ricorrere al ricovero ospedaliero, in quanto illesi.

Per loro è partita, come prevede la delibera della Giunta regionale del 2 novembre 2015, la richiesta di compartecipazione alle spese d’intervento dell’elisoccorso: 120 euro di chiamata e 120 euro per ogni minuto di volo, con un massimo di 1000 euro a persona.

Il motivo? “La manifesta incapacità” dei due escursionisti a percorrere la cresta est del Re di Pietra, come ci conferma il caposquadra della stazione del Soccorso alpino di Crissolo.

Ai 3500 metri di quota, sabato, c’era anche nebbia, è vero. Ma i soccorritori hanno rilevato che i due giovani non erano in alcun modo in grado di percorrere una via di tale difficoltà, come può essere la “Est” del Viso.

Per questo motivo, anche in virtù del fatto che non c’è stato ricovero ospedaliero, è partita la richiesta di rimborso dei costi.

Sull’appropriatezza delle chiamate di soccorso in montagna si discute da tempo. La legge regionale è molto chiara, ma al contempo poco applicata. In questo caso, il Soccorso alpino di Crissolo ha fatto capo al comma 3, che prevede “la compartecipazione al costo degli interventi mediante elicottero o squadre a terra del Soccorso alpino e speleologico piemontese” in caso di “chiamate causate da utilizzo di dotazione tecnica non adeguata rispetto a qualsiasi attività ludico ricreativa e sportiva intrapresa, ovvero dalla scelta di percorsi, o gradi di difficoltà non adeguati al livello di capacità, o dal mancato rispetto di indicazioni di percorso, divieti o limitazioni”.

Il messaggio che gli operatori del Soccorso alpino della Delegazione “Monviso” vogliono trasmettere, però, è ancora un altro.

“Non c’è nulla di personale con i due giovani recuperati nello scorso fine settimana – spiega il capostazione – e dell’eventuale rimborso a noi non verrà in tasca nulla”.

Il soccorso in montagna ed in ambienti impervi, infatti, non ha solo elevati costi, ma – dettaglio forse ancor più importante – espone a rischi, a tratti decisamente elevati, gli operatori che intervengono in prima linea sulle nostre montagne.

Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che si ancorano le riflessioni del Soccorso alpino: “Molte delle chiamate che riceviamo sono frutto di incapacità a procedere sui sentieri alpini, scarso equipaggiamento o di persone che non riescono più a proseguire la salita, e nemmeno la discesa”.

Almeno 3, 4 chiamate l’anno sono infatti ascrivibili a casi come questo.

Ma i soccorritori ci tengono a precisare perentoriamente un punto: “Non mettiamo mai in discussione l’intervento, sia chiaro. Nel momento che ci arriva una chiamata, è giusto che noi partiamo, anche con l’ausilio dell’elicottero, per riportare a valle chi si trova in difficoltà”.

Non può essere infatti sottovalutato il “rischio evolutivo”: la permanenza in quota, anche se illesi e solo in difficoltà, può portare ad incidenti o a un peggioramento delle conseguenze.

Le operazioni di recupero sono quindi sacrosante. Ciò non toglie, però, che al termine dell’intervento si possa appurare, proprio come nel caso dello scorso week-end, che questo sia stato richiesto per “manifesta incapacità” ad affrontare la montagna.

“La montagna – conclude il capostazione del Soccorso alpino di Crissolo – va vissuta e affrontata con prudenza ma, soprattutto, senza sottovalutazioni”.

In montagna ci vuole buon senso. Altrimenti si applica – né più, né meno – quanto previsto da un’apposita legge regionale.