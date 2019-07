Envie: a soli 71 anni se ne va Mario Ruatta, geometra conosciuto ed apprezzato anche in tutta la vallata

Envie piange la scomparsa di Mario Ruatta.

71 anni, un volto conosciuto non solo in paese ma nell’intera vallata, Ruatta, nel corso degli anni, è stato da tutti apprezzato anche per il suo lavoro di geometra, con studio tecnico proprio in paese, nella centralissima via Roma.

Appassionato di montagna, era solito calcare i sentieri in quota, anche per via della passione venatoria.

“Un uomo dai sani principi e valori – così lo ricordano i famigliari – semplice, riservato, ma che non ha fatto mai mancare il suo aiuto a tante persone, in maniera del tutto disinteressata e senza mai voler apparire”.

Il Santo Rosario verrà celebrato questa sera (26 luglio) nella Parrocchiale di San Marcellino di Envie, alle ore 20.30. Domani (sabato) il rito esequiale, alle ore 15, sempre nella chiesa di San Marcellino. Il corteo funebre partirà alle ore 14.45 dall’abitazione di via Roma 6.