Furti nella piana di Verduno: "Quattro colpi in 8 mesi, impossibile andare avanti"

Stanchi, rassegnati, arrabbiati: sentimenti diversi, accomunati da una causa comune, pervadono gli imprenditori di borgata Molino, nella piana di Verduno, lungo la strada che collega Alba e Bra, ai piedi del costruendo ospedale. Motivo del malcontento, l’ondata di furti che, negli ultimi mesi, si sono verificati ai danni di diverse aziende della zona.

“Quello dell’altro giorno è il quarto furto che subisco in 8 mesi – afferma Davide Scavino, della Scavino e Scavino, azienda di carpenteria metallica, la più bersagliata –. Non è possibile andare avanti così: oltre al danno economico, diventa difficile lavorare, e ci ritroviamo a fare i salti mortali per rispettare le commesse”. Il primo furto, verso fine novembre dello scorso anno. Quindi a gennaio, a inizio maggio e l’ultimo all’inizio di questa settimana. “I ladri entrano, sottraggono strumenti e attrezzatura da lavoro, a volte vandalizzano, hanno portato via anche il furgone aziendale, ritrovato poi abbandonato a Moncalieri, in un’altra occasione hanno rubato persino dei pacchi di guanti, dal valore infimo. Il totale però ammonta a qualche decina di migliaia di euro, senza contare che diventa sempre più difficile trattare con l’assicurazione. A nulla valgono sistemi di allarme e ronde di agenzie di vigilanza private. I Carabinieri sono più che disponibili, e fanno il possibile. Il mio è uno sfogo, non so quale risultato possa produrre… Certo è che, in questo modo, diventa difficile andare avanti”.

“Ci sentiamo un pochino abbandonati: le nostre aziende sorgono in un’area industriale lasciata a se stessa… è terra di nessuno – fanno eco Eleonora Battagliotti e Liliana Asteggiano, della Fisioline, che si occupa di apparecchiature elettromedicali –. Fortunatamente, non subiamo furti da parecchio tempo. Diversi anni fa ci era capitato di essere colpiti due volte a stretto giro… Ci siamo attrezzati con inferriate, serrande, radar esterni e interni, vigilanza con più giri notturni, per un certo periodo anche con la sorveglianza interna al cortile. Da allora non abbiamo più avuto effrazioni, ma è sotto gli occhi di tutti che nella zona, da quando c’è il cantiere per l’ospedale, esiste un problema legato alla sicurezza, soprattutto notturna. Ci sentiamo inermi, e non è una bella sensazione”.

Altri imprenditori della zona preferiscono non rilasciare dichiarazioni, ma il senso di insicurezza è diffuso: c’è chi spesso si ritrova a dormire in azienda. Pochi giorni fa un colpo è stato messo a segno durante la pausa pranzo: i ladri sono entrati in azione approfittando dell’assenza di personale al desk, portando via due moto elettriche da un’altra azienda, prima che l’arrivo del personale mettesse in fuga i delinquenti.

Dal Comando Carabinieri di Bra confermano i furti, circoscritti nella stessa area: la vicenda non viene sottovalutata e sono stati incrementati i controlli, mentre vengono vagliate diverse piste per risalire agli autori dei crimini fin qui commessi.

Così il sindaco di Verduno, Marta Giovannini: “In Comune non ci è giunta alcuna segnalazione relativa a questi ultimi furti. Sono ovviamente dispiaciuta per l’accaduto e, per quello che possiamo fare come Amministrazione comunale, offro piena disponibilità. Il cantiere dell’ospedale viene anche tenuto illuminato di notte, per garantire una maggiore sicurezza interna, visto che anche lì nei mesi scorsi si sono verificati furti di materiali e attrezzature”.

È possibile che, nei prossimi giorni, venga convocata una riunione che coinvolga Amministrazione comunale, forze dell’ordine e imprese, per porre rimedio al problema.