Posti di blocco della Polizia in via Cuneo, a Saluzzo, per garantire rispetto delle regole su strada e regolarità delle persone sul territorio

Posti di blocco della Polizia di Stato, nel pomeriggio, a Saluzzo, in via Cuneo, all’altezza della Residenza Tapparelli.

Gli agenti della Polizia, sul posto con due pattuglie, hanno infatti controllato decine di auto in transito sull’importante arteria di traffico, verificando i documenti di conducenti e passeggeri.

Alla base dei controlli, fortunatamente, nessun episodio particolare di cronaca nera.

Come ci ha confermato anche Emanuele Ricifari, questore di Cuneo, si è trattato di un’attività “nell’ambito del potenziamento dei controlli del territorio su Saluzzo, specie in questo periodo, per garantire il rispetto delle regole su strada e della regolarità delle persone sul territorio”.

L’aumento delle verifiche e dei controlli sul Saluzzese riguarda, da giorni, sia la Polizia di Stato che l’Arma dei Carabinieri. Nuove attività analoghe sono previste ancora nelle prossime settimane.