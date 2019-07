La band cuneese Antiqua Fatis live a Cremona

La band cuneese “Antiqua Fatis” ha partecipato al concorso musicale “Gigiolar Cantando” di Cingia De Botti (CR), tenutosi sabato 13 e domenica 14 luglio. Il trio formato dalla cantante Maria Antonietta Carafa, il chitarrista Igor Mana ed il tastierista Roberto Pizzarelli, dopo una bella selezione di altri artisti, sono andati in finale classificandosi tra i primi 10 in gara grazie al brano celtic-fantasy "Fairies", appena remixato per l'occasione.

Tanti i complimenti ricevuti per l'occasione, anche dalla giuria oltre che dal presentatore ed organizzatore Gian Luigi Corrada, per l'ottima interpretazione della cantante, nonché per la musica ed il genere più alternativo, ed infine al chitarrista per le sue preziose parti di chitarra. Grazie a tale evento ed alla buona posizione ottenuta, gli Antiqua Fatis parteciperanno di diritto alla Manifestazione “Anime di Carta” che si terrà in inverno a Roma.

Per la band cuneese molta è la voglia di realizzare nuovi clip, esibirsi in zona per concerti e altri eventi per presentare i nuovi brani realizzati di cui uno sempre in stile fantasy e psichedelico.