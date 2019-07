Scalo di Caselle, "freddo" anche giugno calo di voli (-8,8%) e di passeggeri (-1,5%)

Giugno freddo per la Sagat, la società che gestisce il “Sandro Pertini”, l'aeroporto di Torino-Caselle. Nel mese appena passato, infatti, i movimenti del “Sandro Pertini” - decolli e atterraggi – sono diminuiti dell'8,8% rispetto a giugno 2018 e i loro passeggeri sono risultati 332.445, l'1,5% in meno. E questo mentre il numero dei voli registrati dagli aeroporti italiani è aumentato del 4,2% a 158.964 e del 5,6% quello dei passeggeri, ammontati a 18.892.135.

Lo stesso fenomeno era emerso in maggio, quando l'aeroporto di Torino-Caselle aveva registrato 3.605 voli (-4,3% rispetto a maggio 2018) per complessivi 313.028 passeggeri (-6,8%). Anche allora il “Sandro Pertini” era risultato in controtendenza, perché a livello nazionale i movimenti erano aumentati del 2,9% e del 3,8% i passeggeri, ammontati a 17,096 milioni.

Questi dati sono di Assaeroporti, l'associazione nazionale che rappresenta le 33 società che gestiscono i 42 scali aperti in Italia.

