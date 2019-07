Il 31 luglio a Bra cala il sipario sulla mostra del pittore Franco Gotta

Mercoledì 31 luglio si conclude la mostra di Franco Gotta, allestita in un luogo insolito: il piano terra della Residenza per anziani “Mario Francone” di Bra (via Umberto I, 29/a).

Si tratta di una rassegna espositiva di opere del pittore braidese che ha scelto uno dei luoghi della comunità locale dove i ricordi e i valori della memoria, sono di casa. Un dialogo sul viaggio tra passato e futuro che fa tappa nel presente. Spazi dove si ritrovano coloro che hanno fatto la storia di Bra ed appartengono tuttora al suo presente, vivendolo e condividendolo.

L’iniziativa rientra nella serie di eventi ed incontri con la quale la Residenza “Mario Francone” apre le sue porte alla comunità di cui si sente parte integrante. Le stesse porte che la direzione della Residenza invita i cittadini a varcare alla scoperta di una dimensione che concilia centralità della persona con uno scenario più ampio della comunità e dell’umano nella quale sta la chiave per comprendere la qualità e il senso di un nuovo welfare umanizzato e comunitario.

La mostra è stata molto apprezzata non solo dagli ospiti e dalle famiglie e dagli amici soliti a fare loro visita, ma anche dalla cittadinanza. Infatti, sono stati numerosi i visitatori che tra il 5 maggio e la fine di luglio hanno ammirato le opere esposte.

Al posto di alcune tele verranno successivamente esposti i falsi d’autore ad opera dei residenti stessi della “Mario Francone”. Con mani più o meno esperte hanno riprodotto con estrema maestria i capolavori del pittore braidese Franco Gotta.

Grande è stata la sorpresa del maestro quando, giunta l’ora del saluto e della foto ricordo, ha scoperto di aver ispirato stimolato all’arte degli allievi insoliti e speciali. L’emozione di tutti ha fatto mettere in cantiere nuovi progetti artistici.