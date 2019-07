A Bra prosegue la rassegna cinematografica all'aperto "Periferia cuore della città"

La rassegna estiva di cinema all’aperto braidese “Periferia cuore della città” continua per tutta l’estate: il 1° agosto in via Sobrero c’è “Copperman” di Eros Puglielli con Luca Argentero, Antonia Truppo e Galatea Ranzi.

Sul grande schermo allestito per l’occasione, la storia di Anselmo, un bambino, poi un uomo, con un ritardo mentale, che diventa una sorta di supereroe. Le sue “imprese” sono ambientate nel paesino in cui vive, in un’atmosfera retrò che fa da cornice alla tenerezza del personaggio. Ad interpretare il protagonista, è Luca Argentero, attore torinese, volto noto della tv e del grande schermo italiano.

La rassegna prosegue tutti i giovedì del mese di agosto con “The Wife” (con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater e Max Irons) in frazione Riva, l’8; “Un’estate in Provenza” (di Rose Bosch con Jean Reno, Anna Galiena e Chloé Jouannet) in piazza Giolitti, il 15; “C’era una volta un principe azzurro” film d’animazione nel quartiere Madonna Fiori, il 22, e “Il verdetto” di Richard Eyre con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead a Pollenzo, il 29.

Ultimo appuntamento con il maxi-schermo itinerante sarà giovedì 5 settembre, in piazza Caduti per la Libertà, per la proiezione dei documentari di Remo Schellino “Quando Bra era Regina di cuoi. Conciatori e concerie, un secolo di lavoro e di lotte” e "Giovanni Arpino, un realista romantico".

I film iniziano dopo le 21,30. Ingresso libero e posti a sedere fino ad esaurimento. Maggiori informazioni su www.turismoinbra.it

Informazioni: Città di Bra-Ufficio turismo e manifestazioni (0172 430185-turismo@comune.bra.cn.it)