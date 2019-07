A Roaschia nella Riserva naturale Grotte del Bandito l'iniziativa "Storie di uomini e di orsi"

Domenica 28 luglio, alle 10 e alle 15, a Roaschia sarà offerta la possibilità di immergersi, attraverso il progetto "Storie di uomini e di orsi, in un mondo nuovo ma antico e di rivivere la quotidianità uomini e animali all’interno del piccolo scrigno nella roccia delle Grotte del Bandito.

Un posto suggestivo abitato nel Pleistocene dall’orso delle caverne (Ursus speleaus): un “bestione” alto quasi tre metri e pesante anche più di 600 chili. Gli antri delle grotte furono frequentate anche dall’uomo, in epoche successive (XI sec. a.C. - IV sec. a.C). La sua presenza è stata confermata dal ritrovamento di frammenti di ceramica e di un coltellino in bronzo a lama serpeggiante (reperti custoditi ed esposti al Museo di Valdieri), originariamente offerta votiva o parte del corredo di una tomba sconvolta, che testimonia un uso della cavità anche come luogo di culto.

Le attività sono gratuite e saranno condotte e animate da archeologi. Per la visita si consiglia di portare con sé casco (anche quelli da bici vanno bene) e una pila. Il ritrovo è previsto alle 10 e alle 15, lungo la strada provinciale per Roaschia, località Tetto Bandito.

La prenotazione è indispensabile entro sabato 27 luglio al numero di telefono: 392 1515228.

La proposta gratuita sarà replicata con le stesse modalità domenica 18 agosto nell’ambito dei festeggiamenti patronali di Roaschia.

“Storie di Uomini e di Orsi” fa parte della rassegna “Archeologia da vivere in Marittime” che si avvale del Cofinanziamento dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FERS). Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 2014-2020 nel progetto Alcotra TRA[ce]s-Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud.