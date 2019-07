Tutto pronto per "Un Borgo di carta": eventi dedicati ad arte, libri e fumetti alla libreria "Sognalibro" e alla gallery "La Luna"

Venerdì 26 luglio 2019 si inaugura a Borgo San Dalmazzo un evento molto speciale: Liguria e Piemonte si incontrano insieme sotto il filo conduttore dell’arte contemporanea, dei libri e del fumetto in due dei principali punti di riferimento culturali della cittadina del cuneese, la Libreria Sognalibro e la Art Gallery La Luna.

Grazie alla sinergia con SpotornoComics, rassegna nazionale di satira e fumetti giunta quest’anno alla 25° edizione, saranno esposte vignette, fumetti, libri, ceramiche, oggetti di design ed acquerelli provenienti dalla Liguria e non solo: nella serata ci saranno nelle due sedi performances dal vivo ed eventi speciali sempre legati alla creatività, alla parola e all’immagine che verranno via via comunicati.

Proprio nell’ottica di questa collaborazione si spiega il tema della serata. Lo sbarco sulla luna del 1969 è infatti il tema dell’evento spotornese che si terrà il 24 agosto 2019 a Spotorno nella splendida location del Golfo dell’Isola. Ma a Borgo c’è un elemento in più: La luna connota infatti non solo il nome della splendida galleria d’arte a Borgo ma è anche presente nel bellissimo logo della Libreria Sognalibro.

I luoghi dell’evento meritano di essere raccontati e descritti. La Art Gallery La Luna, sita in via Roma 92 e diretta da Franco Carena e Alessandro Capato è infatti un’oasi dedicata all’arte contemporanea nazionale ed internazionale, punto di riferimento per i collezionisti ed appassionati d’arte, con mostre temporanee e collezioni permanenti di altissimo livello ma sempre attente anche alla valorizzazione del territorio e delle sue emergenze culturali ed artistiche.

La Libreria Sognalibro in via Bergia 6/B di Stefania Gravina è una straordinaria libreria indipendente dove davvero, come recita il suo slogan, “si coltivano sogni”. Presentazioni di libri, mostre temporanee nella sala espositiva interna, incontri e dibattiti si aggiungono all’atmosfera piena di creatività della libreria che accoglie con bellissime vetrine a tema, in attesa di vedere quella dedicata allo sbarco sulla luna, e una scelta accuratissima di volumi e pubblicazioni su un’ampia varietà di temi, compresi quelli legati all’illustrazione e al fumetto.

Con questi presupposti è nata la collaborazione con Roberto Giannotti, cartoonist e direttore artistico di SpotornoComics, che presenterà in questa prima edizione dell’evento i suoi lavori in questi due luoghi di elezione a Borgo San Dalmazzo oltre a disegnare dal vivo in diretta durante la serata. La sua produzione di vignette, oltre a quelle dedicate al tema, si è indirizzata in questi anni ai prodotti di eccellenza del territorio, in particolare al vino, ai funghi, alle castagne, utilizzate per promuovere luoghi, associazioni e consorzi, nella convinzione che creatività, arte e amore per la terra devono andare a braccetto, ma ci sarà spazio anche alle sue ceramiche d’arte e di design. Una piccola e preziosa personale di acquerelli di Francesca Giannotti, dedicati alla luna, arricchirà l’esposizione nell’Art Gallery mentre nella Libreria Sognalibro si terrà l'evento "Un Comics… da sogno!", che prevede una piccola "esperienza a fumetti" corredata da memorabilia di alcuni appassionati, grazie alle caratteristiche della capsula spazio-temporale in cui si è trasformata ormai la Sala Blu, da anni spazio dedicato ai numerosi appuntamenti culturali della libreria.

Durante la serata, alle ore 22, verrà rivelata la soluzione del gioco proposto ai lettori per celebrare il mese dedicato alla Luna: "Quanto pesa la luna letter'aria?", in cui si è chiesto a chi volesse cimentarsi, di calcolare il peso complessivo dei 40 libri "lunari" esposti nella vetrina allestita a tema. Chi indovinerà riceverà una sorpresa di un certo… peso e inoltre, grazie a questa collaborazione "spaziale", la vincitrice o il vincitore si assicurerà un premio speciale offerto da SpotornoComics.

“Un Borgo di carta”, nelle intenzioni di Stefania, Roberto e Franco vuole essere un momento di incontro sul filo della creatività per coinvolgere il cuore di Borgo, con l’obiettivo di diventare nel tempo un appuntamento annuale per tutti coloro che amano i sogni.