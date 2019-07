Ultimo weekend di mostra a Villanova Mondovì: sculture e installazioni per In(n)amorarsi

Prosegue sabato 27 e domenica 28 luglio dalle 11 alle 19 nell'antica Chiesa di Santa Caterina a Villanova Mondovì, In(n)amor-arsi: la mostra di sculture, installazioni e pittura è un progetto Etharts - Francesco Segreti in collaborazione con l'Associazione San Sebastiano e con il Comune di Villanova Mondovì.

La bellissima chiesa del quartiere detto Villavecchia, dove si possono rivivere le tracce di più di 800 anni di storia, diventa per l'occasione teatro di un percorso tra opere antiche e contemporanee in un ideale scambio che cerca di valorizzare un patrimonio artistico in cui ognuno di noi dovrebbe sentirsi coinvolto. Domenica 28 alle 17, in occasione della chiusura è prevista una performance del gruppo vocale “Ensemble del Giglio” che proprio in questo luogo ha registrato da poco il suo ultimo lavoro discografico. Sotto la direzione di Livio Cavallo, il coro ha da tempo raggiunto interessanti traguardi a livello internazionale, che vanno ad aggiungere un importante valore artistico a quelli già presenti nella mostra.

Al centro dell'esposizione di sculture c'è l'installazione realizzata in collaborazione da Francesco Segreti e Marzia Barabin, a partire dalla scomposizione della parola che dà il titolo alla mostra: In, in inglese è una particella che vuol dire genericamente “dentro” e che significa essere dentro qualche stato (fisico o immateriale); (n) nella formula di Bernoulli nel calcolo combinatorio indica la probabilità p n che un dato evento si verifichi più v k olte (fino al risultato di k≤n), e quante volte si ripeta l'evento amor nella nostra vita non è un dato (k) che possiamo conoscere; infine arsi (voce del verbo ardere, ma anche movimento musicale in levare, dal greco ársis, elevazione) serve per dare il reale significato alla parola scomposta, per indicare in quale stato il sentimento dell'amore è capace di trasportare le persone che lo sentono.

Dopo questa prima esposizione In(n)amor-arsi (aperta il 27-28 luglio dalle 11 alle 19) si trasferirà con nelle prossime due settimane a Manta nella chiesa di Santa Maria del Monastero. Per informazioni e contatti: Francesco Segreti 3496774516, www.etharts.com e pagine facebook/linkedin: etharts - francesco segreti.