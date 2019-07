Un successo per l’edizione 2019 di “Cantando sotto le stelle”, a Pratavecchia di Dronero

Domenica 21 luglio presso gli spazi di Pratavecchia in festa si è svolta in un clima festoso la manifestazione “Cantando sotto le Stelle” alla presenza di circa un migliaio di persone.

23 cantanti in gara supportati da un coro di tre elementi si sono esibiti con brani di tutti i generi, da “Think” di Areta Franklin per passare a Michael Jackson, Nina Zilli, Bocelli, Elisa, Negramaro, Telegiornalisti, Lady Gaga, Celine Dion, la bellissima colonna sonora dal film Aladdin, ma ancora “Luna” di Gianni Togni e i “Ragazzi nel sole” dei Collage. La serata, di carattere non competitivo, è stata organizzata dal comitato della festa nei minimi particolari e con grande impegno dei suoi autori fra cui il musicista Lallo Salerno, in arte Lallosax. Alcuni duetti dal vivo chitarra e pianoforte hanno emozionato il pubblico, come pure un quartetto che si esibiva con una scanzonata canzone dei Trelilu, un bambino che seguiva i passi di Billie Jean ballando e cantando Michael Jackson, l’imitatore performer “Amos” con i suoi cavalli di battaglia: Mara Maionchi e Wanna Marchi.

Una serata godibile, dai buoni sentimenti, tanti sorrisi amalgamati con l’eccitazione vera e propria dell’esibizione per terminare nella soddisfazione dei partecipanti a lato palco nell’ascoltare i propri colleghi, amici, famiglia. Si perché davvero, dopo tante prove e momenti passati insieme, credo che il pubblico abbia davvero la famiglia che si era creata fra noi, assaporato la coesione che viveva sia fra gli organizzatori che fra i cantanti.

La serata si concludeva con due ospiti d’eccezione, Albano e Romina, impersonati da Claudio e Luisa in tutto e per tutto con costumi e parrucche e alle spalle tutti i partecipanti alla kermesse. Un ringraziamento ad ognuno per l’impegno, la simpatia, l’irriverenza, i baci, le strette di mano, le emozioni che avete trasmesso. Arrivederci al prossimo anno.