L'Oroscopo di Corinne per l'ultima settimana di luglio

ARIETE: Certi individui ordiscono in sordina e, poiché la cattiveria non ha limiti, ve ne accorgerete quando il contegno di esseri indegni vi amareggerà… Per il momento non muovete dito e lasciate ogni riscatto al destino perché pestando la coda a una serpe si rischia di venir morsicati… Dilemma attiguo a denaro, firme, transazioni o assicurazioni. Ansie per un esito o una risposta. Adiacenze con località acquatiche o luoghi carismatici.

TORO: Gli attuali transiti rendono spumeggiante un’estate intenzionata a rendervi protagonisti di eventi bizzarri… Un pizzico di fermento aleggerà in ambito professionale, sentimentale o familiare dove l’ingerenza di personaggi pettegoli od indisponenti minerà intese ed accordi… Cenette, grigliate o ritrovi vi attendono invece sotto le stelle… Bere liquidi a volontà aiuterà a far funzionare meglio i reni. Salute precaria per gli ansiosi e gli emotivi.

GEMELLI: Che ve ne accorgiate o no le cose stanno migliorando e, pur se lentamente, le faccende inizieranno a quadrare a patto di non far colpi di testa o sforzi eccessivi. Apprestatevi altresì ad un evento atto a rendere il cuor contento, ad una visita, un omaggio, un invito o un intrallazzo. Posate un macigno sul passato, siate ottimisti, salvaguardate la salute, le valute, approfondite una conoscenza ed apprestatevi a mutamenti fino a ieri inimmaginabili…

CANCRO: Distinguere i sogni dalla nuda e cruda realtà, aprirsi al prossimo stando con le orecchie dritte e gli occhi aperti, rispettare alla lettera il codice stradale, aiuterà a non rovinarvi una stagione abbastanza promettente indipendentemente dallo stupore che proverete riguardo il contegno di un soggetto incostante, incoerente od opportunistico. Leggera flessione nell’economia: niente sperperi o compere superflue! Borbottii tra le pareti domestiche e novelle conoscenze.

LEONE: Talune circostanze inducono a modificare il carattere ma qualcuno, non capendolo, vi accuserà ingiustamente senza minimamente sforzarsi di penetrare nei meandri del vostro subconscio o chiedersi la motivazione del perché avete agito in un determinato modo. Comunque sia, se fattibile, evadete dalla routine e imparate ad infurbirvi. Novità in ambito operativo o privato. Grana pecuniaria. Cuoricino, pressione, legamenti, fegatino da controllare…

VERGINE: Accontentarsi di ciò che si ha è la regola fondamentale per vivere serenamente e se state ancora tirando la carretta assaporate l’attimo fuggente, programmando qualche sana pazzia, una vacanza, un week-end diverso dal consueto o una tavolata con la solita compagnia… La fortuna non gradisce l’anticamera: sfidatela sfrontatamente mettendo al lotto numeri tratti da un compleanno o dai dati di nascita di cugini o cognati. Notizie da uno che non vedevate o sentivate da mesi…

BILANCIA: Tenderete ad impuntarvi su prese di posizione errate, ingigantire ostacoli o tingere di nero parte delle adiacenti giornate. Fortunatamente un avvenimento contribuirà a dare un tocco di brio al solito tran tran e ad intravedere spiragli di rinnovamento e di brio. Qualche intoppo obbligherà a posticipare una vacanza oppure un familiare motiverà apprensione ma alla fin fine tutto si risolverà e un break distensivo ve lo concederete alla faccia di tutto e di tutti.

SCORPIONE: Per molti si preannuncia un momento incongruo, in cui mantenere la calma o sfoderare compiacenti sorrisi sarà pressoché impossibile. In ambito affettivo ascoltate le ragioni del cuore e abbiate il coraggio di definire un rapporto. Preoccupazioni in casa o nell’habitat professionale dove qualcheduno darà i numeretti… Se in procinto di partire guardatevi dal farlo nelle ore di punta perché le code sarebbero interminabili e stancabili… Chiamata inattesa o improvvisata.

SAGITTARIO: Ottimizzare la quotidianità è ciò a cui ambireste e con uno spizzico di fatalismo ci riuscirete grazie ad un accadimento impensato, un appoggio o un consiglio disinteressato … Le coppie in perenne crisi evitino di scendere a penosi compromessi, quelle assodate riscoprano il piacere dei sensi ed i single confidino in incontri sorprendenti. Opportunità di viaggiare, andare su di un’isola, ai monti, al mare e di imbastire amicizie assai singolari.

CAPRICORNO: Senza grandi inciampi supererete egregiamente una prova anche se solo il fluir del tempo confermerà la validità di certe decisioni. Attenti a non passare repentinamente da temperature roventi all’aria condizionata: rischiereste di beccarvi un raffreddore! Grana scansata per il rotto della cuffia. Dolci emozioni per innamorati, sposini in erba o neo mamme. Bizze da cellulari, computer, donnine serpentine, e New relative ad un figlio, genitore o parente. Schiena dolente.

ACQUARIO: Gioirete e ansimerete a seconda dei dì, dei problemi e di individui facenti girar le trottole ogni qualvolta parlano negando l’evidenza più chiara o non ammettendo torti ed errori! Una magica corrente di energia giungerà però da conoscenti mattacchioni o da un tizio che non conoscete approfonditamente ma destinato ad assumere un ruolo significativo nel futuro. Congiunta od amica da aiutare in una seria difficoltà. Lapsus di memoria. Viaggi e sollazzi.

PESCI: Gli astri hanno in serbo per voi un fracco di novità: qualcuno si toglierà uno sfizio, programmerà gite, cenette, incontri, altri invece dovranno fare i conti con incavolature, ritardi burocratici, sviste o ammanchi. Causa Giove avverso smorzate i bollenti spiriti, mettete a tacere l’orgoglio e non controbattete a provocazioni rammentando costantemente che una piccola scintilla, se alimentata, diventa un grande fuoco… Amici da contattare per una scorribanda o un’allegra serata.