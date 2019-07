Tour virtuale nel nuovo ospedale di Verduno: aggiunte Pediatria, camere mortuarie e auditorium (FOTO E VIDEO)

Volete conoscere lo stato dei lavori del nuovo ospedale di Verduno?

Niente di più facile. Basta collegarsi all'indirizzo https://tour.aslcn2.it/ ed è possibile fare un tour virtuale aggiornato a luglio 2019. Un progetto realizzato grazie alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra.

Nella nuova edizione aggiornata al mese di luglio, oltre allo stato di avanzamento dei lavori su tutta la struttura e sugli esterni, si possono trovare le aggiunte delle camere mortuarie e della Pediatria. Tutti spazi di cui si può apprezzare la luminosità e il grado di umanizzazione.

Ecco le camere mortuarie allestite al piano -4

Questo il corridoio della Pediatria al piano 7

Anche l’auditorium che è situato vicino all’ingresso (piano zero) ha ormai raggiunto il suo stato definitivo.

Il tour permette di entrare nell’ospedale e di prendere visione delle stanze e dei reparti di cui, alcuni praticamente terminati.

E' disponibile anche un video con immagini dall'alto realizzate con l'ausilio di un drone ed aggiornate a giugno 2019.

Nel frattempo i lavori proseguono incessantemente per dare al territorio il nuovo ospedale.

Come aveva dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio nel corso della visita al cantiere del 22 giugno 2019: "Per la definitiva conclusione dell’opera possiamo guardare alla fine di quest’anno e programmare per i primi mesi del 2020 il trasferimento, cosicché che entro il primo semestre dell’anno nuovo possiamo attenderci la struttura funzionante".