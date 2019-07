Agosto a Pian Munè di Paesana: aperto tutti i giorni… per ferie

Ad agosto Pian Munè di Paesana resterà aperto tutti i giorni nei rifugi a valle e in quota, a pranzo e a cena e con la seggiovia sempre aperta dalle 9 alle 17

Il 4 agosto ospiterà l’arrivo dell’ultima tappa del “Giro della provincia Granda”, competizione ciclistica su strada con partenza e arrivo a Pian Munè a cura di Vigor Cycling Team e Csain Cuneo.

Dal 9 agosto inizia la settimana delle stelle cadenti, e Pian Munè sarà protagonista di una serie di serate per godersi appieno questo evento. Il 9 agosto serata di astronomia in collaborazione con l’osservatorio astronomico Urania di Luserna san Giovanni. Sarà possibile osservare il cielo stellato con e senza telescopio. Cena e osservazione a 23 euro.

Sabato 10 agosto grigliata sotto le stelle al rifugio a valle e in quota polentata. Prenota la tua sdraio la notte di San Lorenzo. Cena + sdraio 20 euro.

In occasione di Ferragosto i festeggiamenti cominceranno mercoledì 14 agosto, con cena e musica nei rifugi a valle ed in quota. A valle si esibiranno dal vivo i Ballin’the Jack con repertorio female blues e in quota ci sarà musica con balli di gruppo. Cena con menù a 18 e 24 euro.

Il 15 agosto grande “grigliata di Ferragosto” con musica al rifugio a valle e Polentata al rifugio in quota. Possibilità di pranzare alle 12, alle 13 o alle 14 dentro o sulle terrazze.

Venerdì 16 agosto torna la notturna nel bosco con la luna piena accompagnati da guida naturalistica. 4 euro a partecipante con partenza alle 21.30. Iscrizione obbligatoria.

Sabato 17 agosto cena con spettacolo di magia sotto le stelle col mago Flinth. Cena+spettacolo adulti 18 euro, bambini 10 euro, solo spettacolo 5 euro.

Domenica 18 agosto, dalle ore 14 “Lo sai come fanno il miele le api?” laboratorio didattico per bambini a cura dell’azienda agricola biologica VolAvia di Revello. Partecipazione gratuita.

Domenica 25 agosto alle ore 15 Pluf il gioco. Visita giocata con laboratorio per bambini a cura de La Fabbrica Dei Suoni.

I rifugi e la seggiovia saranno aperti tutti i giorni, mentre sono a disposizione un’area tende gratuita ed un Defender dell’organizzazione per le cene in quota.

Per info e prenotazioni 328.6925406 o www.pianmune.it