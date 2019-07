Da Rifreddo un appello al Parlamento: "Intervenite per scongiurare l'aumento delle tariffe degli scuolabus"

Le tariffe degli scuolabus che pagano le famiglie di molti comuni della zona della Valle Po potrebbero essere riviste al rialzo se non addirittura moltiplicate per quattro o cinque.

Un fatto conseguente ad una delibera della Corte dei Conti sezione Piemonte che ha chiarito come il servizio di scuolabus debba essere inserito tra i servizi pubblici locali e che gli enti che li erogano debbano coprire i costi integralmente attraverso le tariffe degli utenti. “Se non si cambia la norma - spiega il sindaco di Rifreddo Cesare Cavallo - gli utenti dello scuolabus del nostro paese (così come quelli di tutti gli altri) dovranno pagare 4 o 5 volte il prezzo attuale, il che significa, da noi, passare degli attuali 105 euro annui a 400 o 500. Un amento abnorme che va nella direzione opposta a quella da noi voluta e che rischia di avere ripercussioni sulle politiche di attrazione di giovani coppie che da anni portiamo avanti tenendo i costi dello scuolabus e dei buoni mensa a livelli minimi”.

Cavallo e i suoi, attraverso la delibera di giunta numero 56/2019, invitano il Parlamento a fare in fretta e di emendare l’elenco dei servizi a domanda individuale. “Per non trovarci a settembre a dover scegliere tra salassare i nostri cittadini o rispondere per danno erariale alle corte dei conti - aggiunge il sindaco - chiediamo al Parlamento di fare chiarezza sul tema approvando una modifica normativa che inserisca il servizio di trasporto scuolabus tra i servizi a domanda individuale consentendo per questa via ai singoli comuni di attuare le politiche tariffarie più idonee allo sviluppo del suo territorio”. Rimane ora da vedere se l’appello verrà accolto e con quali tempistiche.