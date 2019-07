"25 luglio 1943 - La prima caduta del Fascismo": il documentario di tre giovani monregalesi (VIDEO)

"25 luglio 1943 - La prima caduta del Fascismo" è il titolo dell'ultimo (meramente in ordine temporale) documentario di successo a firma di tre giovani talenti monregalesi.

I loro nomi? Maddalena Barale, 23 anni, brillante studentessa in Economia e Commercio, diplomata all'accademia di musical di Milano e con esperienze di recitazione e doppiaggio; Roberto Rossetti, 36 anni, storico; Ettore Poggi, 36 anni, videomaker e laureato in Comunicazione nella società dell'Informazione.

Roberto ed Ettore condividono da anni la passione per la storia, precisamente dai tempi delle scuole superiori, e hanno aperto da anni un blog, "Coffee and History", che si propone di parlare di Storia in maniera semplice, anche se a volte è una materia davvero complessa.

"Viviamo in un'epoca che rivela poco interesse nella popolazione verso il passato e verso la cultura che da esso ne deriva - raccontano i due -. Lo studio della Storia va oltre la mera memorizzazione di date ed eventi: è fondamentale contestualizzare, trovare i collegamenti tra gli avvenimenti stessi e le relazioni con altre discipline. 'Coffee and History' non è un'austera cattedra posta in alto, quanto piuttosto un grillo parlante che rinfresca la memoria di chi ci ascolta, ma sempre al suo fianco con umiltà e rispetto. L'obiettivo è raccontare la Storia anche parlando delle singole vicende degli uomini che l'hanno fatta".

Maddalena, invece, è la new entry dei mesi scorsi, capace però di farsi apprezzare sin da subito: una brava studentessa, indubbiamente, ma a differenza di Roberto ed Ettore non ha mai avuto una passione vera e propria per la storia. Tuttavia, ha accettato di essere coinvolta nella realizzazione di mini documentari perché "quei due sono riusciti a rendere piacevole l'approccio alla materia: mi diverto a girare con loro i documentari e imparo anche quelle cose che difficilmente trovano spazio nei programmi scolastici, ma che sono di grande interesse".