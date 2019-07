Giugno 2019 con temperature record: il 27 giugno il giorno più caldo mai registrato dal 1958 ad oggi

Arpa Piemonte ha pubblicato i dati sul mese di giugno 2019, facendo un bilancio di 30 giorni che ne hanno fatto, temperature alla mano, il 3° giugno più caldo nella distribuzione storica degli ultimi 62 anni, con un'anomalia positiva di ben 3 gradi rispetto alla media 1971-2000.

A fare la differenza l’eccezionale ondata di calore dei giorni 26-29 giugno 2019, nel corso della quale il 46% dei termometri della rete Arpa Piemonte ha registrato il primato assoluto di temperatura massima e il 27 giugno 2019 ha avuto la più elevata temperatura sul Piemonte dal 1958 ad oggi, superando l’11 agosto 2003.

In questa giornata ben 195 termometri della rete ARPA Piemonte (pari al 70% del totale) hanno stabilito il primato di temperatura massima per il mese di giugno e, di essi, 102 (percentuale del Sistemi Previsionali - Arpa Piemonte 19 luglio 2019 Il Clima in Piemonte - Giugno 2019 7 37%) hanno anche registrato il record assoluto di temperatura più elevata.

Per la prima volta nella storia della rete ARPA Piemonte (attiva dalla fine degli anni 80) sono stati superati i 40 °C nel mese di giugno in 6 stazioni: Govone (CN), Verolengo (TO), Isola Sant’Antonio (AL), Alessandria Lobbi, Sezzadio (AL) e San Damiano Borbore in provincia di Asti che ha registrato il valore più elevato con 40.6°C

Dal punto di vista pluviometrico le precipitazioni sono state inferiori alla media degli anni 1971-2000, con 60 mm medi ed un deficit di 36.1 mm (pari al 38%); giugno 2019 si pone al 13° posto tra i corrispondenti mesi più secchi degli ultimi 62 anni.

Ecco la relazione