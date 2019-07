Due incidenti al Rally di Alba: grave una spettatrice, trauma toracico per un pilota

Due incidenti si sono verificati questa mattina, sabato 27 luglio, in occasione del Rally di Alba.

Ad Alba un pilota, R.M. di 55 anni, ha riportato un trauma toracico uscendo di strada con la macchina. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di d Alba con un'ambulanza dell'emergenza sanitaria.

A Cherasco è invece rimasta gravemente ferita una spettatrice, C.B. di 55 anni. A differenza da quanto emerso in un primo tempo, la donna non è stata colpita da un'auto uscita fuori strada, bensì da una pietra, alzata dal passaggio di una vettura in gara. La donna ha riportato un trauma cranico molto importante. Si è reso dunque necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Non sono note le residenze dei due feriti.