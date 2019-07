Maltempo: tanti interventi dei Vigili del fuoco su Barge e Bagnolo Piemonte in seguito al violento temporale delle 12 circa

Nuovo, intenso, rovescio temporalesco, intorno alle 12, sulle Valli del Monviso.

Pioggia forte, a tratti mista a grandine, si è abbattuta in particolar modo sulla Valle Po e sulla vicina Valle Infernotto. Molte le chiamate giunte alla centrale operativa dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Corso De Gasperi, a Cuneo.

In zona sono stati impegnati le squadre dei distaccamenti di Barge e Saluzzo.

Maggiormente colpita la Valle Infernotto, con tanti interventi tra Barge e Bagnolo Piemonte.

In mattinata, i pompieri bargesi sono intervenuti in via Ca’ Bianca, in zona Lungaserra, per la rimozione di alcuni alberi pericolanti. La caduta delle piante interessava sia la sede stradale, che un’abitazione privata, sempre lungo via Ca’ Bianca.

Successivamente, la squadra dei Vigili del fuoco si è portata in alta Valle Po, a Crissolo, per un principio di incendio di un furgone, ma la situazione, senza fortunatamente gravi conseguenze, è rientrata nel giro di poco.

Alberi pericolanti sono stati segnalati anche a valle di Montoso di Bagnolo Piemonte, nei pressi del santuario di Madonna della Neve: anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del fuoco di Barge per la messa in sicurezza della strada e per il ripristino della normale viabilità.

A Barge, invece, in via Cottolengo, è stato richiesto l’intervento dei pompieri per un ascensore rimasto bloccato, con persone al suo interno. Poco distante, in via Carlo Alberto, un’altra squadra è stata allertata, ancora una volta per la rimozione di alberi caduti e pericolanti.