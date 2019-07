Clima di fiducia per le cooperative cuneesi, cresciute nell'ultimo anno le coop legate al turismo (VIDEO)

Pubblicati i risultati dell’indagine 2019, realizzata nel maggio scorso dall’ente camerale in collaborazione con Confcooperative Cuneo, Legacoop Cuneo, AGCI Piemonte.



Per il terzo anno consecutivo è proseguito il monitoraggio sul clima di fiducia delle società cooperative della provincia di Cuneo, realizzato dall’ente camerale in collaborazione con Confcooperative Cuneo, Legacoop Cuneo e ACGI Piemonte.

Una realtà importante del sistema economico locale, quella delle cooperative, che anche in periodi di crisi ha confermato un forte radicamento al territorio e una valida tenuta occupazionale.

A darne evidenza l’incontro in Camera di commercio, ieri 26 luglio, moderato dalla giornalista Daniela Bianco, dove si sono presentati i risultati dell’indagine, con l’intervento dei referenti delle associazioni che hanno contribuito alla raccolta dei dati, a cui si è unito il coordinatore di UECoop Cuneo.Su 735 cooperative della provincia registrate al 31 marzo 2019, 542 (in attività, con oltre 15.000 addetti) hanno ricevuto il questionario, volto a fare luce sulle prospettive 2019 relativamente a gestione aziendale, redditività e scelte strategiche e occupazionali. Ben 239 hanno risposto all’indagine, ovvero il 44%. Campione significativo e rappresentativo della diversificazione settoriale in cui le imprese operano, elementi importanti in una realtà provinciale caratterizzata da imprese di piccola dimensione.Dopo il saluto istituzionale portato da Domenico Paschetta, componente della giunta della Camera di commercio in rappresentanza del settore cooperativo, i tecnici dell’ufficio studi camerale hanno presentato una scansione del comparto provinciale con un aggiornamento a fine 2018 e i risultati dell’indagine sul clima di fiducia condotta nel 2019. Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti di categoria e, in un secondo momento, la parola è passata alle imprese che attraverso le loro testimonianze hanno offerto un importante contributo., ha osservato il presidente della Camera di commercio di Cuneo”, ha sottolineato, presidente di Confcooperative Cuneo, “, ha dichiarato, responsabile Lega Cooperative Cuneo.SecondoL’analisi è stata condotta nei mesi di aprile e maggio 2019 e ha evidenziato, confermandolo, il modesto ottimismo da parte delle società cooperative intervistate (il 73,6%) a fronte dei dati di bilancio 2018 che registrano un aumento del fatturato per il 40,2% e una situazione di stazionarietà per il 36,4%.Analoga la previsione delle vendite nel 2019, il cui fatturato risulta in calo solo per il 19,7% delle cooperative intervistate, mentre è in aumento per il 27,2% e stazionaria per il 53,1%.Positiva la situazione occupazionale, in calo per il 13,4% delle cooperative interpellate, a fronte di un aumento per il 15,1% e una situazione stazionaria per il 71,5%.Il focus dell’indagine è tuttavia rappresentato dall’analisi delle prospettive delle cooperative.A questo riguardo, la fotografia che emerge dall’indagine è particolarmente attendibile e significativa, anche in considerazione del periodo di somministrazione del questionario (nel mese di maggio, ovvero circa a metà anno). Nel 66,5% emerge la volontà di consolidare le attività presenti, mentre solo il 18% ipotizza un ridimensionamento.Tra i vari settori emerge con più forza il consolidamento dell’agricoltura (su 56 cooperative, 40 hanno risposto in questa direzione), seguita dal settore del sociale (35 su 51) e dei servizi (34 su 57). Da segnalare un significativo incremento delle coop legate al settore turistico. Queste sono incrementate nel 2018 rispetto all'anno precedente del 7,7%.Gli scenari di sviluppo sono principalmente rivolti al territorio provinciale (47,7%) e all’area regionale (30,5%), mentre crescono le volontà di sviluppo verso l’estero dal 7% al 12,1% del totale degli intervistati. Il 21,4% delle imprese agricole punta verso l’apertura dei mercati esteri. Fattore chiave dello sviluppo si confermano la qualificazione e formazione del personale (59,4%), in particolare per le cooperative sociali e dei servizi.Le cooperative confermano la propria vocazione e la rilevanza strategica della creazione di collaborazioni o aggregazioni (46,9%) della certificazione dei prodotti (45,6%) e dell’innovazione tecnologica (38,9%).In sintesi l’analisi conferma il clima di fiducia delle cooperative, interessante soprattutto sotto il profilo delle assunzioni.Emergono inoltre alcuni elementi distintivi, in funzione del settore di appartenenza degli intervistati:- in agricoltura assumono un ruolo prioritario la certificazione e la qualificazione dei prodotti;- nel sociale e nei servizi risulta strategica la formazione del personale e nel secondo settore anche lo sviluppo di collaborazioni;- nella produzione e lavoro ritornano la valenza delle certificazione e dell’innovazione tecnologica;Permane una forte connotazione locale delle cooperative, con una interessante propensione all’export per quelle operanti in agricoltura.Il report completo dei risultati dell’indagine è disponibile sul sito istituzionale della Camera di commercio di Cuneo, al link www.cn.camcom.it/indaginecooperative