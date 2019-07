A Entracque il concerto dei Voxes, formazione vocale della Fondazione Fossano Musica

Lunedì 29 luglio alle 21 in piazza Giustizia e Libertà ad Entraque si esibiranno i Voxes, formazione vocale della Fondazione Fossano Musica. Il concerto è promosso dall'associazione turistica Pro Loco "Entraque eventi".

I Voxes sono uno dei pochi cori italiani di contemporary acappella. Nato nel 2005 all'interno della Fondazione Fossano Musica, l'ensemble si esibisce senza strumenti musicali o basi di alcun genere: tutto ciò che si ascolta è realizzato dal vivo con il solo uso delle voci.

Il repertorio spazia tra la musica italiana e quella internazionale, di ieri e di oggi: da Elisa a Francesco De Gregori, da Michael Jackson a George Michael, da Madonna a Fabrizio De Andrè, dai Maroon 5 a Zucchero.

Composto da 20 elementi, il coro è attualmente diretto da Lorenzo Subrizi.

Nel 2017 i Voxes hanno pubblicato “Dieci”, album che percorre un intenso viaggio nella musica Italiana, ed è dal lavoro svolto dai Voxes con Tobias Hug (ex. Swingle Singers) che all’interno della Fondazione Fossano Musica è nata l’idea di progettare Vocalmente, il festival internazionale dedicato alla musica a cappella che dal 2014 porta a Fossano il gotha mondiale di questo genere.

I Voxes si sono esibiti non solo in Piemonte e nel nord Italia, ma anche in Austria, Germania, Francia e Danimarca. Nell’estate 2011 i Voxes hanno partecipato alla competizione corale “Solevoci” vincendo il premio per il Programma Musicale di Maggior Interesse, e nel 2014 hanno ottenuto il Golden Diploma Level II ed il primo premio nella categoria “Pop, jazz, spiritual, gospel” all’International Chorwettbewerb & Festival di Bad Ischl, in Austria.