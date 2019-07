Ad Albaretto della Torre si presenta l'ultimo libro del giornalista cuneese Fabrizio Brignone

Un momento per parlare di musica, in un luogo suggestivo e con un panorama mozzafiato, per una serata originale in Alta Langa: domenica 4 agosto, alle 20.45, il giardino di “Filippo Oste in Albaretto” ospita la presentazione del libro “Nascono da sole e sanno chi sei. Vasco e Ligabue nelle loro canzoni” (ed. Arcana) del giornalista cuneese Fabrizio Brignone.

La musica e le sue emozioni sono protagoniste, in un dialogo a più voci con l’autore, con il padrone di casa Filippo Giaccone (grande appassionato di Vasco Rossi), con il giornalista Roberto Fiori e con il pubblico presente. Un incontro per mettere al centro la passione per le canzoni e per le parole di due “mostri sacri” della musica italiana, il Blasco e il Liga.

“Nascono da sole e sanno chi sei” è infatti un viaggio e un omaggio alle oltre 300 canzoni di Vasco Rossi e Luciano Ligabue, da “La nostra relazione” (1978) alla recente “Luci d’America”: i due portabandiera del rock italiano sono presentati insieme attraverso le parole delle loro canzoni, l’essenza del messaggio con cui giungono al cuore di chi li ascolta. Una raccolta di citazioni e suggestioni, con tantissime curiosità e sorprese: un modo originale per conoscere meglio i due artisti e per apprezzarli sempre di più.

L’appuntamento è quindi per domenica 4 agosto alle 20.45 da “Filippo Oste in Albaretto” in via Umberto I, 12 ad Albaretto della Torre.