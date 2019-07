Per questo week-end feste patronali, sagre e concerti in ogni angolo della Granda

Questi sono solo alcune delle manifestazioni programmate per il fine settimana, impossibile citarle tutte! Un elenco esaustivo degli eventi che si svolgono in Provincia lo si trova sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it

Feste patronali, sagre ed enogastronomia

A Canale proseguono i festeggiamenti per la Fiera del pesco; sabato 27, dalle 19.30, ci saranno la cena itinerante dei borghi “Bon aptit” e la notte rosa. Alle 21, nell’anfiteatro, spazio al liscio con l’orchestra Luciano Folk, mentre piazza Martiri ospiterà la notte rosa baby e, alle 22, in piazza Italia ci sarà la musica di Sciarada party rock e Shuffle party. Domenica 28 si svolgerà la cerimonia conclusiva della fiera; alle 10.30, in piazza Italia, il saluto delle comunità gemellate di Rodilhan e Sersheim, la sfilata degli sbandieratori e musici del borgo Moretta, della banda Folklore del Roero e delle associazioni di volontariato e sportive di Canale. Alle 11, in piazza Italia, inizierà la distribuzione di pesche al Birbet mentre alle 22, dalla collina di Mombirone, ci sarà lo spettacolo pirotecnico. In piazza Trento e Trieste, per tutta la durata della fiera, sarà presente il luna park, mentre sotto il porticato dell’oratorio è allestito il banco di beneficenza a favore del santuario di Mombirone. Punto Enogastronomico Ostu der Masche nei Giardini di Piazza Castello. Info: www.canaleonline.it/77-fiera-del-pesco-dal-19-al-28-luglio-2019/

A Baldissero d’Alba ritorna la “Festa d’estate, miele, nocciole e..” in frazione Baroli di Baldissero. Si comincia sabato 27 luglio alle 20.30 con la gran braciolata mista. Alle 22 ci sarà il cocktail party con l’intrattenimento musicale di Enrico e Nicolas che suoneranno grandi successi dagli anni ’70 a oggi. Domenica 28 ci sarà, alle 17.30, Aperitivando insieme, a cui seguirà la serata paella. Informazioni e prenotazioni al numero 339-40.94.941.

Concluderà la serata alle 21 la compagnia teatrale montaldese Der Roche con la rappresentazione teatrale “Aaa fratelli benestanti signorini lieve difetto fisico desiderosi d’affetto conoscerebbero scopo matrimonio”. Info per lo spettacolo: www.facebook.com/Compagnia-Teatrale-Dèr-Roche

A Castiglione Falletto questo fine settimana ci sarà la festa patronale, che prevede quattro giorni dedicati a musica, ballo, enogastronomia e tradizione. Sabato 27 luglio, alle 20, nell’area sportiva all’entrata del paese è in programma la grande grigliata mista, accompagnata da antipasti, ravioli e dolci della tradizione. Il gruppo musicale Radio anni ’80 animerà il dopo cena sul ballo a palchetto con brani degli anni ’70, ’80 e ’90. Domenica 28 luglio, alle 20, verrà riproposta la serata enogastronomica, questa volta accompagnata dai ritmi latini (salsa, bachata e kizomba) con Andrea Dj e Taxi dancer della scuola Magik dancing. Gli ingressi agli spettacoli e alle serate danzanti sono a offerta libera. Tutte le sere sarà in funzione il servizio bar. Per informazioni rivolgersi alla Pro loco: 0173-62.824 oppure 334.2520944.

A Mango, Proloco e Comune propongono un ricco programma di appuntamenti enogastronomici e musicali, per la festa che si svolgerà dal 25 al 29 luglio; sabato 27, a partire dalle ore 19 sarà possibile cenare con la “pizza on wheels”, che propone antipasti, pizza cotta nel forno a legna, dolce e birra. A vivacizzare l'atmosfera, ci saranno la serata dance e il Dj set con i Notalike e il cocktail bar attivo per tutta la notte. Domenica 28, il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli: dalle ore 15 sono in programma giochi e intrattenimenti per i bambini, con una sfiziosa merenda finale. Alle 22.30, lo spettacolo pirotecnico illuminerà le colline di Mango. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al coperto. Al termine delle diverse serate gastronomiche sarà offerto Moscato d’Asti, e durante tutta la durata dei festeggiamenti sarà attivo anche un ricco banco di beneficenza, allestito dalla parrocchia. Info: www.facebook.com/Pro-Loco-di-Mango

A Rocchetta Belbo si festeggia Sant’Anna con stand gastronomico, serate danzanti ed eventi sportivi. Sabato 27, alle 20.30, l’appuntamento è con la grigliata al costo di 20 euro. La serata sarà accompagnata dalla musica dei Colibrì. Domenica 28, alle 9.45, sarà celebrata la Messa in ricordo dei soci della Pro loco defunti. Alle 10, si svolgerà il quattordicesimo raduno di trattori d’epoca, auto e moto storiche. Alle 12.30 si potrà pranzare in piazza e alle 18 si svolgerà una passeggiata non competitiva di 9 chilometri nei boschi. Alle 20, riapertura dello stand gastronomico in stile messicano con la musica di Sir William. Le serate si svolgeranno al coperto; un ricco banco di beneficenza sarà aperto durante la manifestazione. Info: www.facebook.com/Proloco-Cuj-Dej-Formentin-Rocchetta-Belbo

A Benevello ci sarà la festa patronale di san Pietro in vincoli con un ricco programma.

L’intera giornata di domenica 28 luglio sarà dedicata alla festa. Alle 9.30 si celebrerà la Messa. Dopo la funzione arriverà il momento della prima apertura del castello con la collaborazione dei produttori locali di nocciole. Alle 16.30 il coro parrocchiale di Benevello, la Corale di san Giovanni Battista di Diano e la violinista Demetra Bertino daranno vita al Concerto d’estate. Alle 19 sarà servito l’aperitivo nelle vie del paese con musica dal vivo.

Sempre domenica, alle 11.00 l’Amministrazione comunale festeggerà la prima riapertura del castello dopo anni di disuso in attesa della sua prossima destinazione a struttura di promozione del territorio e della nocciola. Aggiornamenti e info: www.facebook.com/ProLocoBenevello

A Rodello questo fine settimana ci sarà la Festa del grano. Sabato 27, alle 20.30, appuntamento al campo verde, a valle di località Vaj, per la cena d’estate in campagna. Durante la serata si potrà cantare, ballare e ascoltare Dj music. Per le prenotazioni, contattare il 339.1775045. Domenica 28 alle 8 inizierà la fiera agricola, organizzata in collaborazione con il Club amatori trattori d’epoca Langhe e Roero, che proporrà il tradizionale raduno di trattori e macchine agricole d’epoca e l’esposizione di quelle di ultima generazione. Alle 12 ci sarà la benedizione dei mezzi e l’inaugurazione della fiera, mentre alle 12.30 sarà servito il pranzo ai trattoristi. Nel pomeriggio, dalle 15.30, si darà vita alla dimostrazione della trebbiatura del grano, sfida nella gara di traino e spazio ai bambini con occasioni di divertimento riservate a loro. Dalle 20.30 sarà proposta la tradizionale grigliata di carne. La serata, inoltre, sarà allietata dalla musica dal vivo offerta dal gruppo Musicanti locali. Per informazioni sulla festa del grano: 335.6068122, 339.1775045, oppure 339.1013828 e www.comune.rodello.cn.it

A Bossolasco sabato 27 luglio sarà proposta la tradizionale serata Formaggi sotto le stelle, con cena e degustazione a lume di candela, guidata da un oratore, di formaggi tipici abbinati a quattro vini delle Langhe. L’appuntamento sarà alle 20.30 nel salone Falcone in località Col del Sole. Alcuni studenti dell’istituto alberghiero Giolitti Bellisario di Mondovì saranno presenti in qualità di chef ideando un menù con tre antipasti e un primo, rigorosamente a base di formaggi locali, cui seguirà la degustazione di formaggi stagionati abbinati a miele, cognà e un dolce. L’atmosfera della cena sarà particolarmente suggestiva grazie alla luce soffusa delle candele, ai piatti di porcellana e ai bicchieri di cristallo. I posti sono un centinaio; per partecipare è necessario prenotare, telefonando al numero 348.6817531 oppure scrivendo a proloco @bossolascolanghe.it

Si può prenotare anche on line sul sito: www.bossolascolanghe.it alla pagina Feste ed Eventi- Formaggi sotto le stelle. Info: www.facebook.com/Proloco-Bossolasco

Questo weekend a Mombarcaro ci sarà la Sagra della patata; sabato 27 è prevista l’apertura dello stand gastronomico alle 19.30. A seguire la serata sarà allietata dalla musica italiana di Discoinferno e, dalle 23.30, ancora musica di vario genere con Alis Amico, Dj di Radio Manila. Il momento centrale della festa sarà la giornata di domenica 28, con la tradizionale Fiera di sant’Anna: per tutto il giorno, in paese, si potranno trovare artisti di strada, oltre all’esposizione di prodotti tipici, artigianato locale, macchine agricole per la coltivazione della patata, esposizione di trattori, auto e moto d’epoca. Alle 12.30 ci si ritroverà tutti insieme per il pranzo nel salone dell’Ana con menù composto da cinque antipasti, due primi, un secondo, formaggio, dolce e bevande incluse al costo di 25 euro a persona (per prenotazioni contattare Mariangela al numero 333.2242082 o il negozio di alimentari Sara, in via Provinciale). Alle 16.30 aprirà il percorso gastronomico con stuzzichini a base di patate e prodotti locali mentre alle 17 inizierà l’appuntamento mombarcarese della ventiquattresima edizione di Burattinarte. Alle 19.30 si potrà cenare nello stand gastronomico. La serata proseguirà con le danze (ingresso libero) proposte dalla Bovero band. Info e programma: www.comune.mombarcaro.cn.it/

A Levice nel fine settimana ci sarà un ricco programma di festeggiamenti: sabato 27 luglio, alle 18.00 ci sarà “Biciclettando per Levice” biciclettata non competitiva con gadget a tutti i partecipanti. Ritrovo alle ore 18 presso la Casa Comunale e partenza alle ore 19. Alle 19.30 verrà aperto lo stand gastronomico con specialità carne alla brace e alle ore 21.30 si ballerà e si canterà con la migliore dance del momento.

Domenica 28 luglio dalle prime ore del mattino numerose bancarelle animeranno il centro storico e alle 9.00 inizierà la Mostra Mercato “I prodotti della nostra terra”; alle ore 9.00 ritrovo presso la Casa Comunale, colazione e apertura iscrizioni alla manifestazione “Na gira anturna a Leis” di auto, moto e trattori con gadget a tutti i partecipanti. Alle 10.30 si partirà per il tour della Langa. Alle 13.00 è previsto il pranzo (menù fisso) presso la Casa Comunale. È gradita la prenotazione al numero 338 7094823 - 335 1381268. Divertimento anche per i bimbi e alle 19.30 apertura stand gastronomico con specialità carne alla brace. Ore 21.30 Si balla con la Loris Gallo e la sua band. Ingresso Gratuito. Info: www.facebook.com/proloco.levice

Domenica 28 luglio a Nucetto torna la tradizionale “Ceciata alla zingarella”; il programma prevede dalle 17 la distribuzione gratuita della ceciata servita dalle ragazze nucettesi in costume d’epoca. Si potranno gustare anche: panini con salame cotto di Nucetto, carne e salsiccia alla brace, patatine nostrane fritte e dolci. Intrattenimenti a cura di: “Universal Dance” di Canelli, esibizione della Scuola di ballo “Fuego Latino” e alle 21 ballo liscio con Sonia De Castelli. Info: https://comune.nucetto.cn.it

Ad Ormea sabato 27 luglio nel centro storico, in via Roma, dalle 18.30 fino alle 23.00 ci sarà la Cena etnica: le varie etnie presenti sul territorio prepareranno i piatti della loro tradizione in uno scambio di gusti e sapori con accompagnamento musicale. Info: www.comune.ormea.cn.it

Roccaforte Mondovì tra sabato e domenica festeggerà Sant’Anna nella suggestiva frazione di Prea. Si inizia sabato 27 luglio con la prima edizione della Sagra della polenta: alle 19 inizio del percorso storico-gastronomico per le vie del paese, accompagnati dai piatti della tradizione. Poi canti e musica in attesa di una manifestazione davvero unica nel suo genere: lo spettacolo teatrale “Břujouma Carvò”, una rievocazione in costume dal sapore antico, che ripropone l’antica battaglia tra Carnevale e Quaresima. Da alcuni anni il “Carvò” viene rappresentato sulla piazza di Prea in occasione della festa di Sant’Anna ed è seguito da numerose persone, natie di Prea o provenienti da tutto il Monregalese. Domenica 28 luglio alle 9.30 alle 9.30 la Messa celebrata nel Santuario di Sant’Anna, e a seguire il tradizionale incanto, asta di prodotti artigianali.

Questo fine settimana appuntamento con la decima edizione di “Ferrone in festa” in piazza Frassati a Mondovì. Nel pomeriggio di sabato 27 luglio è in programma la quarta edizione del torneo di basket e la giornata si concluderà con lo Spritz Party - DJ Soother Bertazzoli e DJ Johny, e una piastra rovente pronta a sfornare panini fino all’una di notte. Domenica mattina, messa patronale, mentre dal pomeriggio si terrà “Ferrone in sport”. In serata torneranno al Ferrone i “Tre Lilu”, con il loro nuovo spettacolo “Abbassiamo i Toni”. La cena sarà invece composta di insalata rustica, polenta alle due salse, formaggio, salsiccia al forno e pesche ripiene.

A Prato Nevoso questo fine settimana ci sarà la “Sagra dell’acciuga” e il borgo Stalle Lunghe, per l’occasione, si trasformerà in una sorta di borgo marinaro tra allestimenti dedicati e bancarelle dove questo piccolo pesce sarà protagonista. L’obiettivo degli organizzatori è portare a Prato Nevoso più di trentamila acciughe pescate direttamente nel Mar Ligure, pronte per essere degustate dai tanti turisti che affollano la località del monregalese in questi giorni d’estate. Ci sarà un menu che comprende pasta con sugo d’acciughe, acciughe impanate, acciughe sotto sale, fritto misto. Ma chi preferisce potrà accontentarsi di scegliere singoli piatti. E altre specialità che verranno proposte sul momento. Informazioni e prenotazioni: 3498063174. https://pratonevoso.com/2019/06/dove-volano-le-acciughe

Questo fine settimana torna la festa patronale a Sant’Anna di Boves organizzata dalla Proloco.

Sabato 27 serata giovane con Max Mania Max Pezzali e 883 Tribute band alle 22.30 e a seguire il dj Roberto Molinaro con il music show MolinHero. Serata che dalle 20 vedrà anche la possibilità di cenare con Chicken&Chips.

Domenica 28 scampagnata in bicicletta alle ore 14.00 per le cascine e le vie della frazione. Alle 20 VIII sagra degli antipasti con l’orchestra Maurizio e la band.

Gli spettacoli sono tutti ad ingresso gratuito.

A Morozzo la proloco ha organizzato i festeggiamenti per San Magno. Sabato 27 luglio torna l’appuntamento con “Pizza in piazza”, in cui si potranno assaggiare le squisite pizze cotte nel forno a legna. In seconda serata tornano le cuffie del Silent San Magno, si balla scegliendo tra tre canali, con Joe Barrel Dj, Dj Gasta e Dj Steven Patrick (per prenotare le cuffie scrivere al presidente Mattia Bertone al numero 346/8636260). Domenica 28 spazio alla tradizionale Messa di San Magno, con la benedizione dei trattori e, dopo il grande successo dell’anno scorso, l’estrazione dei premi e il pranzo del contadino sotto il Pellerino (menù a 15 euro con antipasto, primo, secondo, dolce e acqua). L’Orchestra Simpatia terrà compagnia per tutta la giornata, che si concluderà con polenta e carne alla brace, in collaborazione con il gruppo Alpini. Alle 21 una novità: l’esibizione dei talenti di Morozzo (iscrizioni sempre al numero 346/8636260).

Al confine tra Dronero e Busca, a Monastero, sorge il più antico complesso monastico cistercense femminile del Piemonte: Sant’Antonio Abate. Il cenobio è aperto ogni seconda domenica del mese dalle 14,30 alle 18 grazie all’impegno dei Volontari per l'Arte locali e un gruppo di volontari. Tradizionalmente a fine luglio i residenti della zona organizzano una sentita e partecipata festa proprio nell’area verde prospiciente il monumento con un ricco calendario di appuntamenti gastronomici, abbinati a serata musicali in gradi di accontentare un po’ tutti i gusti. Sabato dalle 20,30 grande raviolata (sugo, burro e salvia) e notte disco in compagnia di Don Calo e Alby Esse. Domenica la messa solenne con processione elle 10,30, giochi per bambini e adulti e gonfiabili gratuiti. Per informazioni e prenotazioni: Andrea 328-7673825, Pasky 347-2911030, Alessio 347-495 5002, Alessandro 328-5887950.

A Rossana questo fine settimana ci sarà la Festa d’Estate. Sabato è la serata della grigliata sotto le stelle, accompagnata dalle note di Elemento ‘90, con la coda notturna del dj Mauro Vay di Radio Numberone. Domenica sarà la volta della sempre gradevole corrida di “Protagonisti per una sera”, lo spettacolo ideato da Bruno Carpani che vede salire sul palco i talenti rossanesi e non solo. Presenta Roberta Degiovanni. Mattatori della serata, i comici Fredu (Manuele Barbero) e T’bi (Enzo Giraudo) che non mancheranno di “leggere la vita” al paese come solo loro sanno fare.

Per sabato 27 luglio a Sampeyre è programmata la Notte Bianca con appuntamenti per tutti i gusti: per gli appassionati della cultura, si potrà visitare il Museo Etnografico in Via Roma e la parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Piazza della Vittoria per ammirare all’interno i pregevoli affreschi dei fratelli Biazaci di Busca. La notte sarà animata con i balli e la musica della tradizione popolare occitana e le canzoni del complesso “Trio Capinera”. Per gli amanti dello spettacolo sono previste le marcette e il carosello della Fanfara dei Bersaglieri “Garibaldina” e il “clou” della nottata, alle ore 24, la “Illuminata” della piazza della Vittoria con il grandioso spettacolo di acqua, luci, musica e lame di fuoco delle Fontane Danzanti della Cazacu’s.

Si potranno gustare il piatto tipico locale delle “raviole” e si potrà girovagare tra le selezionate bancarelle del mercatino notturno dell’antiquariato, per finire, per la gioia e il divertimento dei bambini truccabimbi, giostrina, parco gonfiabili e trenino anche per loro.

A Pontechianale e Chianale prosegue il programma ricco di appuntamenti per l’estate: sabato 27 luglio, alle 11,30 messa in quota nell’area antistante l’arrivo della seggiovia. Alle 14,30 al Mulino di Chianale “Il vallo alpino tra racconto e rievocazione”: camminata storica in uniforme (associazione Asfao) e alle 21 serata in musica con Dario Racca al campeggio Libac.

Domenica 28 luglio a Chianale dalle 9.00 rievocazione storica con ritrovo presso il Mulino.

In programma anche la scalata al Vallanta: camminata per amatori e walking cross con partenza alle 8,45 dalla piazza del municipio.

Per conoscere tutti gli eventi, consultate la pagina www.facebook.com/prolocopontechianale2018

A Paesana ci sarà la festa della Birra “Barcollo ma non mollo”, con tanta musica e boccali di birra fino a domenica. Il sabato si inizia già dal pomeriggio con una sfida per i più grandi che rievocano leggendarie tenzoni medievali: “Gioca, bevi e diventa re e regina del tuo reame”. Si continuerà con l'hamburgerata e salsicciata, assicurate da altri collaboratori di “Sità scotè” e poi il Big Party, al sapore di anni 200 con spumeggiante schiuma-party, animato da Momo e Fabio Fex . La domenica sarà all’insegna del relax. Nel pomeriggio giochi per i bambini con premi per tutti e la sera apericena (10 euro) a ritmo di rock dei White Midnight. Per informazioni e prenotazioni: 345-0391913 (Alex).

La Proloco di Barge presenta l'attesa rassegna “Le Golosità del Monviso”; ecco alcuni dei tanti appuntamenti: sabato 27 luglio alle ore 10, Barge Desbarassa con i negozi lungo la strada che propongono le loro migliori occasioni e rimangono aperti fino alle 23 insieme a bancarelle espositive per le vie e piazze del centro storico. Alle 15,30 Legolandia per i più piccoli presso l'Ala Mercatale. Alle 19 punto gastronomico in piazza della Madonna con le “Costine in piazzetta”. Si balla in pubblico e la notte bianca prosegue con musica per i più giovani con gruppi musicali alle ore 21 uno spettacolo circense con trampoliera, due giocolieri e mimoclown lungo le vie del Centro. A mezzanotte distribuzione gratuita di pasta in largo Cesare Battisti.

Domenica 28 alle 9 in viale Mazzini mercatino scambio baratto di oggetti ed attrezzi antichi. Sempre alle 9 Barge Desbarassa e Legolandia per i piccoli. A mezzogiorno e alle 19.00 Costine in piazzetta. Alle 21 ballo pubblico a palchetto con il gruppo occitano “Sensa Nom” in piazza San Giovanni. Info: www.facebook.com/Associazione-Turistica-Pro-Loco-Barge

Solidarietà

In Valle Casette di Montà sabato 27 luglio a partire dalle 20, torna la “Cena per la Vita” con la finalità di raccogliere fondi da devolversi alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro, ossia l'Irccs di Candiolo. Diversi gli ospiti d'onore alla cena, i quali interverranno per un breve convegno mirato soprattutto a fare opera di divulgazione su temi che, realmente, devono essere nell'interesse di tutti. Saranno quindi presenti, per fornire il proprio contributo umano e professionale, i ricercatori e medici dello stesso Istituto candiolese, dell'Asl Cn2 e di autorità civili e religiose. Contribuirà in fatto di contenuti anche la Lega italiana per la lotta contro i tumori, la quale avrà i suoi rappresentanti ufficiali all'evento. Ad allietare la serata, ci penserà il Mago Alberto: piacevole “cavallo di ritorno” con il suo Circolo Magico “Rossetti”.

Prenotazioni presso Emanuele Rolfo (0173/97.12.63), o rivolgendosi alla ditta Autoriparazioni Beppe (0173/97.12.87).





Concerti e spettacoli

A Saluzzo, con 'Suoni dal Monviso' è previsto un omaggio a Ennio Morricone: “The Legend of Morricone”, un incredibile viaggio fra le musiche e le atmosfere nate dal talento del grande compositore italiano con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. L’appuntamento è in programma per sabato 27 luglio, alle ore 21.15, nell’ex caserma Mario Musso: un concerto pensato a 'sei mani' con Terres Monviso e con il Comune di Saluzzo. Biglietti sul circuito: www.ticketone.it ed è anche possibile acquistare i biglietti in preventiva presso l’ufficio turistico di Saluzzo (0175 46710), oppure presso la Cartoleria Jolly di Saluzzo (0175 42479) o direttamente sul luogo del concerto nella serata di sabato 27 luglio.

Info: 349 3362980 – 349 3282223, info@suonidalmonviso.it www.suonidalmonviso.it www.polifonicidelmarchesato.it

Entra nel vivo la stagione dei Concerti d’estate che trovano il loro teatro ideale e naturale in Bergolo il piccolo gioiello nel territorio dell’Alta Langa. La manifestazione si intitola “I suoni della pietra”, in quanto buona parte degli spettacoli avrà luogo nel Teatro della pietra, con la partecipazione di virtuosi di fama internazionale.

Sabato 27 alle 21.15 è programmata una serata dedicata al Flamenco come stile di danza e di vita che si svolgerà nel teatro della Pietra con il Trio Flamenco Paso, dal Conservatorio di Perpignan.

La stessa sera a Torre Uzzone alle 21.15 nella Cappella di San Bartolomeo il Duo Oberon, (Silvia Moroni e Stefano Rocco) proporrà l’antica arte del flauto traversiere e del liuto. Ingresso libero.

Proseguono le rassegne culturali avviate a Dogliani nel corso del mese di luglio: sabato 27 alle 21, sempre in piazza Belvedere ci sarà l’ultimo appuntamento con “Dogliani open sound”, rassegna di concerti all’aperto. Saranno protagonisti i “Cafè express”: Angelo Vinai al clarinetto, Cristiano Alasia alla chitarra, Alberto Fantino alla fisarmonica, Francesco Bertone al contrabbasso. Artisti poliedrici, i Cafè Express propongono musiche da tutto il mondo. Dopo il concerto serata di chiusura con momento conviviale presso il magnifico giardino del Centro Diurno “Nucci Banfi”. Ingresso libero. Info: doglianiturismo.com/dogliani-open-sounds-_-cafe-express/

Sabato 27 luglio, alle 21, la musica classica dell’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana, diretta dal maestro Paolo Fiamingo, attende tutti coloro che vorranno godere di una serata musicale con il concerto sinfonico che si terrà presso la chiesa di San Martino in Valdieri. Sarà un'imperdibile occasione per apprezzare le note dell'organo a canne suonato dal Maestro Enrico Barsanti e accompagnato da altri strumenti solisti quali il mandolino di Amelia Saracco, il clarinetto di Caterina Mellano, l’oboe di Debora Cappai, il flauto di Sergio Dutto, il fagotto di Luisa Demarchi e la meravigliosa voce del soprano Irene Favro. Ingresso gratuito.

Domenica 28 luglio, a Roddi, alle 20.45, in piazza della chiesa (sotto le mura del castello), la parrocchia, le catechiste e l’associazione “Ho cura” organizzano una serata canora sotto il castello con la corale santostefanese, il gruppo vocale 4+1, la corale di Novello e i bambini e ragazzi di Roddi e Verduno. Al termine della serata sarà offerto un rinfresco sulla piazzetta panoramica. Info: https://www.facebook.com/aggiungivitaaigiorni/

A Castiglione Tinella domenica 28 luglio si rinnova il Virginia day, la giornata che celebra l’affascinante figura femminile, nobildonna e patriota, contessa Virginia Oldoini Verasis Asinari, che passerà alla storia come la contessa di Castiglione.

Per tutta la giornata, dalle 11, sarà aperta al pubblico la mostra fotografica “La contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso l’unità d’Italia”, allestita nell’antica chiesa parrocchiale di Sant’Andrea. In serata, alle 21, è in programma il concerto lirico “Arie di Verdi: musiche per la contessa” con il soprano Sung Hee Park e il pianista Andrea Bacchetti; al termine sarà offerta una degustazione di Moscato d’Asti accompagnato dalle contessine, i biscotti di nocciola delle Langhe che la Bottega del vino castiglionese ha dedicato a Virginia. Info: www.comunecastiglionetinella.it





Questo fine settimana si concluderà Burattinarte summertime, rassegna internazionale di teatro di figura: sabato 27 luglio a Bra, nel cortile di palazzo Garrone alle 21.30, Daniele Cortesi, massimo esponente del teatro di figura della scuola di Bergamo, presenterà “E vissero felici e contenti”. Lo spettacolo sarà preceduto e seguito, alle ore 21 e 22.30, da “L’arte inaspettata”, visite guidate ai monumenti braidesi con i burattini, una produzione del festival allestito da Consuelo Conterno e Claudio Giri. In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà nell’Auditorium G. Arpino.

Domenica 28 luglio, alle 17 in località Battuti, Mombarcaro ospiterà la performance proposta da Baco (Bottega delle arti contromano), ovvero da Giulia Marra, attrice e musicista pinerolese, e Andrés Reyes, burattinaio e cantore cileno. Il duo proporrà Diablitos, una originale messa in scena con burattini giganti che rappresentano improbabili esseri dell’oltremondo, e che Marra e Reyes hanno realizzato partendo dall’analisi dei materiali e da un’artistica interpretazione dell’arte del riciclo. In caso di pioggia, lo spettacolo si svolgerà nella Tensostruttura Località Battuti. Info: www.burattinarte.it





Castelli aperti e dimore storiche





Nell’ambito del programma Castelli aperti 2019 domenica 28 luglio, sarà possibile visitare: il Museo Montagna in Movimento nel Forte Albertino di Vinadio, il Castello di Roddi, la Torre di Barbaresco, il Castello Falletti di Barolo, il Castello di Serralunga d’Alba, il Castello di Mango, il Museo Civico e la Gipsoteca di Savigliano, il borgo e il Castello di Niella Tanaro, il Castello di Rocca de’ Baldi, il Castello dei Marchesi del Carretto di Saliceto, il Castello di Monticello d’Alba, il Castello della Manta, il Castello di Magliano Alfieri, il Castello Reale di Govone, il Castello degli Acaja a Fossano, il Castello di Sanfrè, il Roccolo di Busca, Palazzo Salmatoris e il Palazzo Gotti di Salerano a Cherasco e il Filatoio di Caraglio.

Per orari ed altre informazioni, consultare il sito www.castelliaperti.it.





Domenica 28 luglio apre al pubblico Villa Oldofredi Tadini, in frazione Madonna dell'Olmo di Cuneo. La visita comprende la Cappella, con la reliquia del Beato Angelo Carletti ed i ricordi della Sindone di Torino, gli interni della villa, completamente arredati e ricchi di cimeli risorgimentali, il parco seicentesco, che ha mantenuto l’originale aspetto alla francese, e conserva numerose essenze di pregio ed alberi secolari.I visitatori saranno accolti e guidati dagli attuali proprietari, discendenti degli Oldofredi Tadini, che vi risiedono tuttora.

La villa si trova in via Ercole Oldofredi Tadini tra Madonna dell’Olmo e Cerialdo di Cuneo.

Orario: il mattino 10,30-12,30 e il pomeriggio 14,30-18,30.

Ingresso: adulti 6 euro; gratuito per i minori di 14 anni.

La visita si effettua a piccoli gruppi con partenza ogni ora. Per info: 335/5640248 – 342/3871973; www.villaoldofreditadini.it