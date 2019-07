Cantieri per il teleriscaldamento in corso Quattro Novembre a Cuneo: cambia la viabilità

A partire da lunedì 5 agosto, corso Quattro Novembre a Cuneo sarà interessato nuovamente dai lavori di posa della rete teleriscaldamento. I lavori consisteranno nell’attraversamento del corso da via Grandis (sul lato discendente del corso) a via Grandis (sul lato ascendente del corso).

Si renderanno necessarie pertanto le seguenti modifiche alla viabilità cittadina:

Chiusura al transito veicolare dalle ore 6 di lunedì 5 agosto in corso Quattro Novembre (entrambi le carreggiate) nel tratto compreso tra il piazzale della Libertà (esclusa) e corso Dante (escluso).

La riapertura di entrambi le carreggiate del corso è prevista entro le ore 12 di sabato 10 agosto.

Inoltre, per consentire, la sistemazione del manto stradale (fresatura e bitumatura) di tutta la carreggiata discendente di corso Quattro Novembre, sempre a partire dal 5 agosto si renderà necessaria la seguente modifica alla viabilità.



In corso Quattro Novembre, senso di marcia discendente, da piazzale della libertà (escluso) a largo De Amicis (escluso) chiusura al transito veicolare dalle 6 alle ore 19 dei giorni lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 agosto.

Attenzione: in orario notturno la carreggiata discendente di corso Quattro Novembre sarà percorribile esclusivamente a partire da corso Dante (il tratto compreso tra il piazzale della Libertà e corso Dante manterrà la chiusura continuativa per la presenza del cantiere per la posa della rete del teleriscaldamento).