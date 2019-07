Il Rotary Club Mondovì ha accolto il Governatore del Distretto Rotary 2032, Ines Guatelli

All’insegna del motto del Presidente Internazionale, Mark Maloney, “Il Rotary connette il mondo”, il Governatore del Distretto 2032, Ines Guatelli èsi è recata a Mondovì la sera del 23 luglio a ricordare ai soci del Club i valori fondamentali del Rotary: amicizia, integrità, diversità, servizio, leadership.

Ha sottolineato inoltre la vicinanza del Distretto 2032 ai suoi Club: “Quest’anno - ha aggiunto - dovremo impegnarci per rendere il Rotary più forte e dinamico, senza aver timore di osare, ampliando l’impatto e la portata del nostro sodalizio”.

Non sono poi mancati i riferimenti alla “mission” internazionale con le azioni condotte in questi anni (su tutte la lotta alla poliomelite, per la quale residuano ancora alcuni casi che impediscono di dichiararla debellata).

Il Presidente del Rotary Club Mondovì, Livio Vivalda, riprendendo il motto dell’anno, ha esortato i soci a restare “connessi” al fine di realizzare, tutti insieme, lo scopo dell’associazione, che è quello di servire la comunità.