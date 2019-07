Il sindacato della Polizia di Stato: "I rinforzi promessi dal Governo per la Polizia di Frontiera di Limone? Un grande bluff..."

Il SIULP, (Sindacato italiano dei lavoratori della Polizia di Stato) ancora una volta rinnova l’appello alle autorità competenti sul tema della sicurezza e si rivolge alle forze politiche della nostra Provincia, "che troppo spesso rimangono silenti" come recita la nota trasmessa alla stampa locale.

"La tutela della sicurezza è stata il tema principale della campagna elettore di tutte le forze politiche delle passate elezioni; oggi è finita nel dimenticatoio. - scrive il sindacato - Il Governo oggi ha raggiunto il primato delle mirabolanti promesse scritte in calce ad una circolare del dipartimento della Pubblica Sicurezza dal titolo: 'Piano di rinforzi Estivi per l’anno 2019' del 6 giugno.

Strabuzzando gli occhi leggevamo in prima pagina due operatori di rinforzo dal 19 luglio alla Polizia di Frontiera di Limone Piemonte e abbiamo pensato che subito fosse arrivato lo sguardo attento del Dipartimento sulla nostra Provincia.

Così mentre la P.A.F. (Polizia di Frontiera francese) da anni da Ventimiglia passando per Limone Piemonte fino a Bardonecchia, fa posti di blocco lungo le valli, controllando una per una, automobili camper e rafforzando i controlli in ingresso ed in uscita dal territorio francese, la Polizia di Stato italiana (pensavamo) non dovesse restare più a guardare impotente.

E invece oggi dobbiamo denunciare che è stato tutto 'un grande bluff': nessun poliziotto arriva e arriverà in questa provincia, né di rinforzo, né aggregato.

Se prima assistevamo a interventi (come quelli dichiarati) per l’emergenza attuati per tamponare l’emotività suscitata dalla necessità di dare risposte alla popolazione su questioni legate a intolleranze etniche, politiche, razziali e religiose e all’immancabile presenza delle varie forme di criminalità organizzata, senza mai elaborare un progetto complessivo razionale, efficace e definitivo, oggi il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non è più in grado di costruire neanche più illusioni.

Ormai l’ipocrisia istituzionale in questa Provincia (come nel resto del paese) non conosce limiti, da una parte si cavalca le paure le intolleranze etniche, politiche e razziali in nome della sicurezza illudendo l’opinione pubblica, dall’altra si cavalca la strada dell’accoglienza di migranti nel saluzzese destinati all’economia agricola della provincia.

La Polizia cuneese è in continuo affanno con le poche risorse a disposizione nella gestione dei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica nei servizi autorizzativi di Polizia quali detenzione di armi, espatrio ed immigrazione e soprattutto nel controllo del territorio.

A Cuneo è presente una sola volante per turno, l’ufficio denunce è sprovvisto della presenza di un ufficiale di P.G. nelle ventiquattro ore, il personale destinato agli uffici dell’immigrazione, dei passaporti o in altre articolazioni viene costantemente impiegato in servizi di ordine pubblico nelle varie manifestazioni della provincia.

Questa è la tutela del cittadino in termini di sicurezza in questa provincia?

Solo il senso dello Stato, l’attaccamento al dovere dei poliziotti, dei questori di uomini e donne che lavorano con dedizione e professionalità nonostante situazioni difficili e in qualche caso anche imbarazzanti mantengo a galla la macchina della sicurezza in questa provincia, ma per quanto tempo ancora possono resistere?

Il SIULP fa l’appello a tutte le forze politiche cuneesi e soprattutto a quelle che governano il paese chiuse inspiegabilmente in un silenzio assordante.

Vorremmo con questo appello smentire il detto che la sicurezza è figlia di tutte le opposizioni ma orfana di tutti i Governi.

Chiediamo ancora ai governati: è questo il modello di tutela della sicurezza nazionale che lo Stato vuole in una provincia di confine?".

Firmato: la Segreteria provinciale SIULP Cuneo