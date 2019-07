Ha un volto il pirata della strada che ha travolto un motociclista a Dronero: rintracciato dai Carabinieri in meno di 24 ore dall’incidente

È un cittadino albanese, U.A., classe 1976, il pirata della strada che mercoledì 24 luglio, a Dronero, lungo la strada che porta a Montemale, ha urtato un motociclista (S.G., 28enne di Valgrana), per poi darsi alla fuga.

Il giovane centauro era stato trasportato d’urgenza al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino, dove, in seguito alle ferite riportate, purtroppo gli era stato amputato un arto. Il comandante della compagnia dei Carabinieri di Cuneo, Domenico De Biasio, nella giornata di venerdì 26 luglio, ci aveva parlato della presenza di “elementi concreti” per l’individuazione del pirata della strada.

Oggi si apprende che i Carabinieri, grazie alle indagini portate avanti dal nucleo operativo e radiomobile di Cuneo e della stazione di Pradleves, già nella giornata di giovedì 25 luglio scorso hanno individuato il responsabile dell’incidente.

Il 43enne albanese non è un volto nuovo per le forze dell’ordine, avendo precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona ed altro ancora.

“I militari – spiega il capitano De Biasio – hanno setacciato tutta la zona esaminando tutte le telecamere presenti nella zona, in particolare quelle private installate presso abitazioni private e esercizi commerciali, riuscendo a individuare la ‘Peugeot’ che, sul posto dell’impatto, aveva perso lo specchietto anteriore sinistro.

La ‘Peugeot’ color blu mare è stata ricercata soprattutto nella zona di Dronero e dintorni, da dove si sospettava potesse provenire il mezzo”.

Mettendo insieme le immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte, i Carabinieri hanno concentrato le loro ricerche nel centro dronerese, con particolare attenzione anche alle carrozzerie ed ai negozi di autoricambi, dove il pirata avrebbe potuto rivolgersi per far sparire le tracce dell’incidente in cui era rimasto coinvolto.

Sino a quando, sempre a Dronero, i Carabinieri hanno notato la ‘Peugeot’, grazie ad un elenco fornito dalla Motorizzazione civile, che presentava ammaccature compatibili con l’impatto, oltre a non avere lo specchietto anteriore sinistro.

“Abbiamo condotto immediatamente in caserma il proprietario dell’auto – continua De Biasio – che, messo di fronte all’evidenza, ha confessato di aver avuto l’incidente con il motociclista, dichiarando però di non avere colpe nell’occasione”.

L’albanese è stato così denunciato per “fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale”. la sua patente è stata sospesa e il mezzo è stato posto sotto sequestro.

Sono tuttora in corso gli accertamenti volti ad appurare se il soggetto, al momento dell’incidente, fosse distratto alla guida dall’utilizzo del cellulare, anche questo sequestrato per le successive analisi.