Scomparso a 68 anni Matteo Panero, instancabile imprenditore del settore avicolo e agricolo di Narzole

Si è spento all’età di 68 anni, all’ospedale di Bra, tra l’affetto dei suoi cari, Matteo Panero, volto molto conosciuto a Narzole, paese d’origine, come instancabile imprenditore del settore avicolo e agricolo.

Panero da anni stava combattendo contro un male che, alla fine, non gli ha lasciato scampo.

Grande il suo impegno nel campo dell’allevamento di galline ovaiole: le uova prodotte dall’azienda agricola fondata dal papà Mario, agli inizi degli anni Sessanta, vengono consegnate ancora tutt’oggi in tutto il Piemonte, e anche nelle regioni limitrofe.

Al tempo stesso, Matteo è portato avanti, sempre con la medesima passione, l’impegno nel campo dell’agricoltura: la sua azienda, da sempre, è iscritta a Confagricoltura Cuneo.

“Ha guidato l'azienda agricola come titolare e legale rappresentante per 13 anni – lo ricordano i famigliari – sempre con grande tenacia. Nonostante la crisi economica che abbiamo attraversato, ha saputo garantire il lavoro in primis per tutti noi, in famiglia, e poi anche per i dipendenti, che ci supportano nel lavoro di ogni giorno per potare la freschezza del nostro prodotto fino alle mani del consumatore”.

Panero lascia le sorelle Caterina e Maria Agnese, il fratello Vincenzo e i tanti nipoti. Il funerale verrà celebrato domani (lunedì) alle ore 15.30, nella Parrocchiale di San Bernardo, a Narzole. Questa sera (domenica) alle 20.30, il Santo Rosario, sempre nella chiesa parrocchiale del paese.