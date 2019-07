Vigili del fuoco in prima linea per il maltempo: in Granda 53 interventi in meno di cinque ore nel pomeriggio di sabato

53 interventi in meno di cinque ore.

È il bilancio dell’attività delle squadre dei Vigili del fuoco della Provincia Granda, in prima linea ieri pomeriggio (27 luglio) in seguito alla violenta perturbazione, con vento, pioggia e grandine, che si è abbattuta su buona parte del Cuneese.

Decine le chiamate giunte alla centrale operativa dei pompieri, in Corso De Gasperi a Cuneo.

Dal Comando provinciale giungono i numeri, nel dettaglio, degli interventi svolti nel pomeriggio, più precisamente dalle 14 alle 18.50.

11 le chiamate per rimozione di alberi e oggetti pericolanti, sia su strade pubbliche che su abitazioni private. In 1 caso, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un ponteggio di un cantiere reso pericolante dalle forti raffiche di vento.

Analogamente, le squadre hanno dovuto mettere in sicurezza anche una tettoia pericolante.

34, invece, i danni provocati dall’acqua che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, allertati anche per cinque incidenti stradali.

Da annotare anche, nel pomeriggio caratterizzato da piogge e allagamenti, anche la chiamata per un incendio, domato dai pompieri.

La situazione si è normalizzata a pomeriggio inoltrato, poco prima della 19.

Nella notte, con la ripresa dei temporali, si sono avuti interventi per auto fuoristrada (senza feriti o conseguenze gravi) e per allagamenti, quest’ultimi prevalentemente nella zona del braidese.