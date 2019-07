Con il quarto Incontro FAI d'Estate 2019 si aprono i cancelli di villa Caissotti di Chiusano, a Ronchi

Nell’estate cuneese proseguono gli appuntamenti a base di buona musica abbinati alle visite di luoghi storici nei dintorni della città.

Dopo il grande successo delle prime aperture gli Incontri FAI d’Estate aprono Villa Caissotti di Chiusano, nei dintorni di Ronchi, nell’oltre Stura cuneese. L’elegante complesso storico, più noto come “le Basse Chiusano” era una vera e propria azienda agricola autosufficiente, comprendente una filanda, i vari edifici rustici e la villa signorile, il cui nucleo più antico risale al 1667, come ricorda la data posta sullo stemma dell’ingresso.

Oggi, dopo un attento lavoro di restauro, la villa con il suo giardino accoglie ospiti internazionali con la formula del bed and breakfast e sarà visitabile con l’accompagnamento dei volontari “narratori FAI”, a partire dalle ore 17 fino alle 19 (contributo minimo libero 5 euro - 3 euro per iscritti FAI – interamente devoluto al Fondo Ambiente Italiano per le opere di tutela e recupero del patrimonio artistico nazionale).

La città d'estate si anima, proponendo iniziative per chi ci resta e per i viaggiatori che la scelgono come mèta di un nuovo turismo che, sempre più, ricerca le bellezze di questo angolo della provincia ancora tutto da esplorare.

Unire alla scoperta dei luoghi il piacere dell’ascolto di buona musica, e brani di teatro recitati da attori, diventa così un’occasione per avvicinare il pubblico e coinvolgerlo in un’esperienza nuova e accattivante, con semplicità e senza formalismi.

Una scommessa che sta dando ottimi frutti consolidando la collaborazione fra la Delegazione FAI di Cuneo e l'associazione Incontri d'Autore, a cui quest'anno si aggiunge l’Accademia Teatrale Giovanni Toselli, con il patrocinio del Comune di Cuneo e il contributo delle Fondazioni CRT e CRC.

Alle ore 21, con il calar della sera, il giardino della villa si trasformerà nella scenografia ideale del concerto Sonati ma non troppo, del Trio Sconcerto, che sostituiscono il previsto Duo Sconcerto per un imprevisto dell’ultimo momento.

L’ensemble, composto da flauto, violino e pianoforte, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali; i suoi componenti si esibiscono come solisti in importanti teatri europei, con orchestre di rilievo del panorama italiano quali la Filarmonica Toscanini, l'Orchestra Sinfonica Verdi, i Pomeriggi Musicali o l'Orchestra Filarmonica Italiana e vantano collaborazioni con artisti del calibro di Dario Fo, Mirella Freni, Katia Ricciarelli, Michele Pertusi e Andrea Griminelli.

Il viaggio musicale che proporranno a Cuneo salpa dalle pagine immortali della grande tradizione operistica italiana per approdare ai temi delle colonne sonore di famosi film: le Ouverture di Rossini ed estratti dalle Opere di Verdi si alterneranno alle melodie indimenticabili che Nino Rota ed Ennio Morricone composero rispettivamente per i film di Federico Fellini e Sergio Leone.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. L’ingresso è libero; sarà gradito un contributo interamente devoluto al FAI - Fondo Ambiente Italiano, per la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico del nostro Paese.

È prevista una navetta gratuita per gli spettacoli con partenza ore 20.30 da Corso Giolitti, 11 - Licei.

La rassegna si inserisce nel calendario di iniziative promosso dalla Delegazione FAI di Cuneo, condiviso dall’Associazione Incontri d’Autore e dall’Accademia Toselli, un gruppo di persone e volontari che quotidianamente si impegnano per alimentare la conoscenza dei luoghi in cui viviamo, cercando di accrescere il senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti della tutela del patrimonio artistico e naturalistico del nostro Paese.