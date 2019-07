"Raccolta musicale differenziata": a Valdieri si esibisce la street band Prismabanda

La street band Prismabanda nasce nel 2013 da un progetto europeo del Comune di Vernante e GAL Valli Gesso Vermenagna e Pesio.

Il gruppo si caratterizza per il vario repertorio musicale, arrangiato abilmente da Paolo Brizio, arricchito dalle coreografie di Gaia Martini e Rossella Roggia e dalle gag teatrali frutto del lavoro con registi come Elide Giordanengo e Giuseppe Porcu. Dopo centinaia di concerti "in strada" presso anche Festival Internazionali (tra cui Mercantia, Bacherdeis, Castelli in Aria) il 4 agosto Prismabanda sale su un vero palco, portando la medesima energia nell'accattivante spettacolo "Raccolta musicale differenziata", in cui gli strumenti musicali accompagnano pentole, sacchetti, libri e giornali e in cui il divertimento accompagna momenti di pura poesia, con molte sorprese e una riflessione sulla problematica ambientale.

Lorenzo Armando, Paolo Brizio, Sara Cesano, Luca Dutto, Marco Goletto, Margherita Luchese, Gaia Martini, Claudio Risso e Rossella Roggia saranno in scena in piazza de l'ala a Vernante alle 21,15.

Lo spettacolo è gratuito, adatto a tutti e inserito nei festeggiamenti in onore dell'Assunta.