...Le trattoriadi

Il nostro primo ricordo di sagra paesana si perde nella notte dei tempi quando coi capelli a spazzola lubrificati dal gel alla ciliegia ci si recò a una locale festa della braciola dove fra stand di croccante ed edicole votive, olivai e paramedici a braccia conserte come buttafuori slavi, si svolgeva la stracittadina di calcetto ritmata da bestemmie e transennata di cori: l’aria sapeva di patatine fritte, zucchero filato e segatura mista a vomito, il campo sportivo che ospitava l’evento, glabro nel mezzo come una tonsura, sembrava Wimbledon dopo la finale e i lontani stand gastronomici, termitai sdoppiati dai vapori di cottura e dall’afrore estivo.

Nonostante le madonne di gesso la sagra di sacro non aveva più niente e fra le atroci invettive alla moglie dell’arbitro, la birra alla spina (senza martirio) e le minorenni seminude truccate come Robert Smith, l’impressione d’insieme era quella d’un bordello sportivo con olive all’ascolana.

Tamarri in canotta pestavano a due mani la sfera di cuoio dell’uomo forzuto mentre il calcinculo allungava i suoi tentacoli di bambini urlanti come una policroma medusa; fu a quel punto che la rissa ebbe inizio, da un rigore negato o da un culo palpato, da un fallo di mano o da una mano morta, per la consuetudine che unisce il sesso al calcio per tradizione orale (soprattutto nei parcheggi), iniziò con l’arbitro in fuga verso la Croce Rossa e con un terzino insaccato nella rete come un Levoni stagionato quindi degenerò coinvolgendo padri di famiglia, giostrai e tossici, proprietari d’autoscontro e fantini, stanando persino due dj ormai incapaci di guardare la luce del sole e di contare fino a dieci senza tirare su col naso.

Fu la rissa più lenta della storia che si frazionò in omerici duelli di spirito cavalleresco con spettatori provvisti di fiori di zucca pastellati che avrebbero poi narrato gli eventi con dovizia di particolari e quando arrivarono i carabinieri con le ascelle pezzate e i baffi cotonati dal caldo l’alcol aveva trasformato la furia in una fraterna mischia rugbistica inneggiante alla diga (con la f).

Il secondo mitico ricordo di sagra dell’arrosticino e della birra (erano iniziate le pietose e incongrue crasi) ci vede incolonnati su una provinciale in fuga da un assolo di polka nel giorno dell’Assunzione (polka madonna); su un prato pantere della stradale piantonano dozzine di ubriachi in slip in equilibrio su una zampa sola come gru o dediti alla spirometria etilica (meglio conosciuta con l’infantile e fuorviante nome di “palloncino”) e lì, dopo aver riconosciuto un nostro amico, avvicinarsi giocando a campana fra i succhi gastrici e chiedendo a un milite (più ignaro che ignoto) cosa sia successo seguirne il braccio della legge munito di indice fino al cofano d’una volante inciso da un chiodo con una “Y”.

“Perché l’hai fatto?” chiedere alla salma del nostro amico, praticamente nudo e marinato nel rum, e sentirsi rispondere (doppiato da Linda Blair ne “L’Esorcista”): “La X la sanno fare tutti”.

Nell’anno del signore (o genitore 1) 2019 sbarcare alla sagra della battitura di Piosina (in quel di Città di Castello) pensando a sei ottuagenari sotto un gazebo e trovarsi invece di fronte a più di mille persone con un’organizzazione degna di Wembley.

Gattonare fino a un tavolo da otto scortati da uno sciame di pulcini biondi e lì dopo aver compulsato il menu comprendere il perché della t-shirt: “Keep calm and magna l’oca”: ci sono i tagliolini al sugo d’oca, i crostini al patè d’oca, l’oca in umido con patate arrosto e a grande richiesta l’oca “imporchettata” cioè ripiena di maiale.

“Uccidiamo 250 oche di media ogni anno”, dice una bambina coi capelli a caschetto.

“I vostri genitori saranno fieri di voi.”

“Ma non noi. Loro!”

“E il menu vegano?”

“Chi sono i vegani?”

“I diversamente carnivori tesoro.”

Ordinare oca come se piovesse quindi notando i centocinquanta numeri da aspettare prima di essere serviti andare alla ricerca di un po’ di ciaccia fritta (la pizza fritta umbra) e di vino bianco; l’esodo umano al bancone degli alcolici ci costringe a sfruttare i blocchi dei passeggini per scalare posizioni mentre il ragazzo che smista il vino (che a fine festa rinverrà una voglia di sughero sul culo) ci chiede se è la prima volta che veniamo alla trebbiatura e se ci piace la t-shirt dell’evento.

“Si. La t-shirt è carina ma io avrei usato un’altra frase.”

“Quale?”

“Living la vida l’oca”.

Andarsene con un paio di bottiglie di Grechetto in mano osservando compiaciuti i due osti (autoreferenzialmente ubriachi) fissarsi perplessi nel silenzio che c’è.

Di fronte a uno spalto con posti numerati stile tribuna di football universitario, genitori e nonni contemplano un saggio di ginnastica artistica commentato da una speaker sensuale come un argano a motore; bimbi da zero a sei anni rotolano sul tartan gioiosi come granchi appena sbocciati sul bagnasciuga mentre adolescenti con arti come rami di castagno fanno ruote e salti mortali stando ben attenti a non finire contro il nocciolinaro, ma la nostra attenzione (resa acuta da ampie sorsate di vino a canna) è calamitata da una locandina che racconta la storia di Pilide, “il gigante buono”: novecentesco Ercole autoctono questo mostro di forza e bontà era in grado di sollevare fino a tre quintali di grano e una volta, per scommessa, arrivò persino a quattro. Era solito spostare come fuscelli i mezzi agricoli pesanti e quasi per gioco divenne prima un campione di lancio del peso quindi un pugile talmente letale che gli si consigliò di smettere per la violenza dei colpi inferti.

Nell’esercito mentre tutti sparavano ai conigli lui li uccideva a sassate e quando una notte ristrutturò il pavimento di una chiesa si fece pagare dal prete con un’oca arrosto e svariate uova. La locandina finiva con un gesto culinario degno di Bud Spencer: una frittata di diciotto uova (Cantami o diva l’ira del “pilide” Achille).

Riguadagnare il tavolo che nel frattempo si è riempito di tre pittoresche coppie che dal volume dei dialoghi ( e dei calzoni) sembrano non estranee alle scorpacciate d’oca; posizionarsi in prossimità del fuoco incrociato di vocali chiuse e recensioni gastronomiche relative ai giorni precedenti quindi, sbocconcellando la ciaccia fritta, attaccare i tagliolini al sugo d’oca mentre un’intera famiglia di volatili plana sui pronipoti di Pilide che dilatano le porcine cornee in attesa dei bagordi.

Osservare la fidanzata numero due (col rossetto sugli incisivi e avanzi di mascara sulle palpebre) brandire una salsiccia con tre centimetri di unghie gialle come una Opel Tigra gialla e portarla alla bocca talmente ignara delle implicazioni freudiane del gesto da accompagnarlo con un discreto rutto applaudito gioiosamente dagli altri commensali quindi concentrarsi su un fenomeno sociale in crescita nell’ultimo decennio in Italia (e particolarmente diffuso nelle faune sagristiche): l’esemplare di maschio più che adulto che sorride con denti assicurati e riporto tinto alla badante ucraina di vent’anni più giovane che, maledetta da figli e nipoti, dopo averlo imboccato lo condurrà al centro della pista dimenando un adipe talmente compresso che se le cuciture saltassero tutti i poliziotti in borghese presenti alla festa metterebbero le mani alla fondina.

Nel frattempo una bionda dal vestito catarifrangente gorgheggia di gola l’inevitabile liscio talmente ignara del diaframma da restare in cinta con un acuto e l’orchestra Castellina Pasi, che la circonda in un romagnolo abbraccio, ci dà dentro di fisarmonica e chitarre.

Apprendere dai nostri vicini d’oca che tale band (o complesso come lo chiamano loro ma senza inferiorità) non solo sarebbe molto famoso nell’ambiente e che il suo fondatore ormai morto vinse due dischi d’oro costruendo una sua personale versione di fisarmonica, ma anche che i Castellina Pasi sarebbero gli autori dell’indimenticabile sigla del cartoon Lupin III:

Chi lo sa che faccia ha?

Chi sa chi è?

Tutti sanno che si chiama Lupin …

Alzarsi dal tavolo ripensando al giro di fisarmonica del brano quindi abbandonare la sagra dopo tre amari del capo già sapendo di necessitare d’un Oki per digerire l’oca quindi osservare il velo blu della notte macchiato di dense spirali nere e percepire la voce bionda della soubrette coperta da violenti rombi di mitraglia: in un campo limitrofo alla festa trattori d’epoca a testa calda Landini sfilano nelle rogge, s’impennano su due ruote, cozzano l’un l’altro come bighe di Ben Hur, nella canicola animata dai dialetti che li incitano sembrano litigiose lucciole a motore, araldi d’un mondo industriale che tolse agli uomini le braccia laddove l’attuale tecnocrazia ci ha tolto il cuore.

Sono loro: le Trattoriadi!!!