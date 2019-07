Autonomia, Graglia (FI): Giunta monotematica rilancia la centralità del Piemonte e dei piemontesi in politica

“La giunta monotematica sull’autonomia differenziata, fortemente voluta dal presidente Cirio per oggi, rilancia la centralità del Piemonte e dei piemontesi in politica. Come Gruppo consiliare, già nella scorsa legislatura, solo un nostro ordine del giorno aveva convinto il centrosinistra a intraprendere la via dell’autonomia rafforzata aprendo una trattiva con il Governo. L’approccio peró era timido e infatti aveva prodotto la richiesta di decentramento solo di 13 materie rispetto alle 23 che potevano essere avocate.

Finalmenta la nuova Giunta ha il coraggio di riappropriarsi di tutte le competenze rivedendo il dossier da presentare al Governo entro agosto e chiedendo più autonomia secondo i dettami della Costituzione.

Si tratta di una scelta forte che permetterà alla Regione di essere più vicina ai cittadini potendo rispondere a più richieste degli stessi, senza rimbalzi di competenze, e vestendole le azioni su misura del nostro territorio”. Ad affermarlo in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.