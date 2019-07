2000 chilometri da Biella a Pachino in sella al cinquantino: tre cuneesi hanno accettato la sfida del Crazy Italian Rally Summer

Da Biella a Pachino (il punto più a sud della Sicilia), a bordo un cinquantino, percorrendo 2.000 chilometri di polvere e sudore in 150 ore.

È la sfida del Crazy Italian Rally Summer, raid motoristico non competitivo organizzato dalla Brados A.S.D. L'edizione 2019 è partita oggi, domenica 28 luglio, e vede ben 45 partecipanti da tutta Italia. Tre di loro sono cuneesi: Roberto Bertaina, operaio di 32 anni di Ronchi; e i buschesi Daniele Ramonda e Iser Giordana, meccanico di 34 anni e camionista di 35.

Sono tre single all'avventura: “Queste sono le nostre ferie. Noi ce la godiamo. Faremo tappa a Riccione, Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Non è il nostro primo Crazy. Abbiamo anche partecipato a quello invernale arrivando sul Gran Sasso”.

Viaggeranno insieme, tutti e tre in sella a un Fifty Top Malaguti: “Cinquantino originale di quando avevamo 15 anni. Il motorino della nostra infanzia – raccontano -. Abbiamo revisionato i mezzi, fatto il cambio gomme. Percorreremo circa 350/400 km al giorno. Senza nessuna tappa predisposta”.

Come da regolamento, non ci sono percorsi obbligati o check point. La scelta del percorso più idoneo al proprio mezzo è compito dei piloti. Unica nota: i mezzi devono essere inopportuni per percorrere simili distanze...

“È un'avventura vecchio stampo – continuano i tre -: un viaggio 'on the road' guidati solo da cartine stradali. Esperienza bella, dove conosci tanta gente. Quest'anno seguiremo il tragitto attraverso Emilia, Toscana, poi Roma, Napoli, tutta la costa della Puglia, la Calabria, e infine ci imbarchiamo per la Sicilia. La notte si dorme in tenda”.

Arriveranno direttamente sulla spiaggia di Pachino la sera di sabato 3 agosto o la mattina di domenica 4 agosto. Il ritorno? “Anche quello non l'abbiamo ancora deciso. Se riusciamo a prendere il traghetto per la Sardegna, attraversiamo anche quell'isola. Sempre in motorino. Altrimenti passiamo da Livorno”.

Forse il migliore termine che definisce il CrazyItalianRally è proprio SFIDA. Non c’è gara e non ci sono classifiche; gli altri partecipanti non sono avversari ma persone con cui condividere il viaggio e aiutarsi in caso di difficoltà.