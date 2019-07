Grazie al sindaco di Sampeyre perché si dà da fare per residenti e turisti

Egregio direttore,

sono un'abitante di Sampeyre adottata da poco più di un anno da questo paesino che risente della crisi come tanti luoghi ormai in Italia, ma qualcuno c'è che ancora resiste, che crede in una ripresa e si dà da fare, per allietare residenti e turisti.

Restano poche botteghe, ma eccellenti, e poi resta il sindaco Domenico Amorisco che, come un giovanotto, conduce entusiasticamente gli eventi ricreativi, sotto il sole o sotto la pioggia.

Grazie al sindaco e grazie ai bersaglieri che hanno saputo commuovere tutti i presenti sensibili, con una esibizione eccellente! Spero non si smetta di darsi da fare e di crederci.

Barbara Valla