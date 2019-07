Mitici muffin: lo sapete che non sono un’invenzione americana? Nascono in Inghilterra e inizialmente erano salati

Si tengono nel palmo di una mano e si mangiano in un solo boccone i muffin, quei dolcetti simili a un plum cake, di forma rotonda, con la calotta semisferica senza glassa di rivestimento.

Non sono un’invenzione americana, come spesso si pensa, ma inglese e inizialmente erano salati. La parola muffin, scritto moofin, compare per la prima volta in Inghilterra nel 1703.

Per qualcuno il termine deriva dal francese mouflet, che significa soffice e indica un pane molto morbido. Altri pensano che derivi dal tedesco muffen, che significa piccole torte.

In effetti all’inizio erano piccoli dolci per la servitù delle famiglie benestanti.

Il cuoco li preparava con gli avanzi del pane del giorno prima e i resti della lavorazione dei biscotti. Vi mescolava patate schiacciate e ne ricavava dischi di 8 cm di diametro, che friggeva su una piastra, rendendo il composto leggero e croccante.

Ben presto i padroni si resero conto di quanto fossero squisiti questi dolcetti e ne fecero l’accompagnamento privilegiato per l’ora del tè.

Divennero così popolari che di pomeriggio nell’era vittoriana si poteva incontrare per le strade di Londra i “Muffin Men”, con i dolcetti disposti su piccoli vassoi di legno, in equilibrio sulla testa o appesi al collo. Il loro arrivo era annunciato dal suono di una campanella, spesso così insistente che nel 1840 un Atto del Parlamento decise di vietarlo, ma senza successo.

Sbarcati in America nel XIX secolo, i muffin cominciarono a subire qualche variazione.

Nello stile di tutto ciò che è americano, divennero più grandi, più dolci e si alzarono in altezza. Tre Stati hanno addirittura il loro muffin ufficiale: il Minnesota ai mirtilli, il Massachusetts al mais e lo stato di New York alle mele.

Oggi i muffin hanno conquistato il pianeta e se ne possono trovare di tutti i tipi, a volte addirittura salati, con ripieno di mirtilli, datteri, lamponi, cannella, noce, limone, banana, arancia, pesca, fragola, mandorle, spezie ecc.

Per noi che amiamo il cioccolato, i muffin più deliziosi sono quelli al cacao o alle gocce di cioccolato. In Internet si trovano molte ricette per prepararli in casa.

Una curiosità: il musicista Frank Zappa ha composto, nel 1975, la famosa “Muffin Man”. E poi ha chiamato la figlia più piccola Diva Muffin…