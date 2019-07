Morto al CTO di Torino uno dei due centauri rimasti feriti nell’incidente tra auto e moto a Brossasco

Si registra una vittima nell’incidente tra auto e moto di ieri pomeriggio (domenica) a Brossasco, lungo la strada provinciale 8 che risale la vallata, sul rettilineo di fronte al caseificio Val Varaita.

Emanuel Taliente Para, il ragazzo in sella alla motocicletta insieme ad una giovane del 1994, è morto poco dopo esser giunto al Centro Traumatologico Ortopedico, il CTO, di Torino.

L’uomo, classe 1986 (e non 1956 come inizialmente reso noto), all’arrivo presso la struttura ospedaliera, dopo il volo in elisoccorso, era in arresto cardiaco: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Per lui non c’è stato più nulla da fare, e i medici null’altro hanno potuto se non constatarne il decesso.

Taliente Para, di Revello, era in sella alla propria moto insieme alla ragazza del 1994. Ad un tratto, lo schianto.

Entrambi i centauri cadono violentemente a terra, riportando gravi traumi: verranno soccorsi in primis da due volontari della Croce rossa di Racconigi fuori servizio, fermatisi sul posto dell’incidente essendo di passaggio. Immediata la chiamata al Numero unico per le emergenze, il 112.

Sul posto arriverà, anch’essa di passaggio, un’ambulanza di base della Croce rossa di Melle. Nel frattempo, la centrale operativa dell’emergenza sanitaria ha provveduto ad inviare ulteriori soccorsi: l’automedica da Sampeyre, un’altra ambulanza di base, sempre da Melle e l’elisoccorso, decollato da Levaldigi. Insieme a loro, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, con una squadra di Saluzzo, ed i Carabinieri.

Sin dai primi istanti, le condizioni di Emanuel sono apparse le più critiche. L’uomo è stato intubato sul posto dai sanitari, prima del trasferimento in massima urgenza al trauma center torinese. Col passare dei minuti, però, la situazione è andata via via peggiorando.

La ragazza che si trovava in sella alla moto insieme a Taliente Para è invece stata trasportata, sempre in codice rosso, al Santa Croce di Cuneo.

La dinamica che ha portato al violentissimo scontro tra auto e moto – avvenuto in un tratto di strada rettilineo – è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Saluzzo intervenuti sul posto.