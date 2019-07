Incendio a Saliceto nel pomeriggio di oggi (lunedì 29 luglio).

Coinvolto un deposito di fieno nei pressi di una cascina, andato a fuoco per cause ancora da accertare. Non si segnalano feriti di sorta, o altri coinvolti.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco permanenti di Mondovì e i volontari di Ceva e Cortemilia.