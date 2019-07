Trentino da gustare: 5 prodotti tipici da assaggiare assolutamente

Il Trentino Alto Adige è una regione meravigliosa, dove la natura sembra ancora regnare sovrana tra i laghi alpini, le famosissime Dolomiti di Brenta, borghi medievali e percorsi naturalistici semplicemente incantevoli. Ormai sono sempre di più le persone che preferiscono trascorrere le vacanze estive in questa regione piuttosto che al mare, per staccare la spina completamente e godersi la frescura della montagna. Quando si arriva in Trentino però non è solo il paesaggio che merita di essere scoperto: questa terra è ricca di prodotti eno-gastronomici d'eccellenza e oggi ve ne daremo qualche assaggio.

#1 I vini e gli spumanti del Trentino

Il Trentino Alto Adige è famoso in tutto il mondo per i suoi vini, che quindi devono essere assaggiati perché meritano. Per quanto riguarda i rossi meritano una particolare attenzione il Teroldego Rotaliano ed il Marzemino che possono essere considerati dei veri e propri cimboli di questa regione. Tra i bianchi invece troviamo il Nosiola, lo Chardonnay e il Müller Thurgau, ma sono tantissime le proposte da parte delle varie cantine. Ricordiamo però che il Trentino è famoso anche per via dello spumante Trento DOC, una vera e propria eccellenza invidiata in tutto il mondo, la cui produzione è regolata da norme rigidissime. Le cantine valide sono diverse, ma per trovare una buona varietà e qualità vi consigliamo i vini Endrizzi del Trentino , che sono davvero eccezionali.

#2 Le mele del Trentino

Questa regione è famosa anche per le mele, la cui produzione avviene in diverse aree ma in modo particolare in Val di Non. Basta fare un tour in questa zona per ritrovarsi circondati da ettari di terreno dedicati interamente alla coltivazione delle mele ed è uno spettacolo unico. Tra le varietà più gettonate da queste parti troviamo la Renetta, la Golden Delicious e la Red Delicious: da assaggiare assolutamente sul finire dell'estate.

#3 Le grappe del Trentino

Anche la produzione di grappe vanta origini molto antiche in questa regione e per gli amanti dei distillati in Trentino non c'è che l'imbarazzo della scelta. Tra le grappe più tipiche vale la pena assaggiare quella al mugo, che profuma di bosco.

#4 I formaggi trentini

In Trentino basta fare due passi in montagna per imbattersi in qualche malga o caseificio: non è quindi un caso se questa regione produce moltissimi formaggi rinomati, la cui particolarità sta nel fatto di essere molto saporiti. Tra i più famosi troviamo sicuramente il Vezzena, il Trentingrana, il Puzzone di Moena, il Taleggio ed il Fontal. Un profumo intenso ed un sapore deciso che ricorda proprio gli alpeggi d'alta montagna.

#5 I salumi trentini: speck e luganega

Meritano qualche parola anche i salumi tipici del Trentino Alto Adige, perché sono difficili da trovare altrove e hanno un sapore davvero eccezionale da queste parti. Primo tra tutti e piuttosto conosciuto è lo speck, ma merita senz'altro un assaggio anche la luganega fresca, spalmata sul pane appena tostato. Da non perdere nemmeno la famosissima carne salada: il fiore all'occhiello del Trentino, spesso proposta come secondo piatto insieme a rucola e grana.